Puigdemont y Guardiola alientan el referéndum en un acto en Barcelona

Pep Guardiola, con una urna en la lectura del manifiesto. Albert Garcia | ATLAS

Miles de personas, 30.000 según la Guardia Urbana, se han concentrado este mediodía en las fuentes de Montjuïc de Barcelona bajo el lema Referéndum es democracia en apoyo a la convocatoria de la consulta sobre la independencia para el próximo 1 de octubre. En el acto organizado por las entidades soberanistas, que ha empezado con un cántico improvisado de Els Segadors, ha participado el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien el pasado viernes anunció su intención de convocar la el referéndum. El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha sido el encargado de leer el manifiesto. Lo ha hecho en catalán, castellano e inglés. "La única respuesta posible es votar. Estamos aquí para dejar claro que el 1 de octubre votaremos en referéndum para decidir nuestro futuro aunque el Estado español no quiera", ha dicho entre la ovación del público. Guardiola también ha pedido el apoyo de la comunidad internacional. "Apelamos todos los demócratas de Europa y del mundo para hacer frente a los abusos de un estado autoritario", ha agregado.

La concentración ha sido convocada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI). El lugar elegido ha sido la avenida de Maria Cristina de Barcelona, frente a las cuatro columnas de Puig i Cadafalch. Pasadas las 12.00 del mediodía, la avenida se ha ido llenando (aunque sin apretujones), incluidas las escaleras que suben al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) y las pasarelas que cruzan la plaza. Hasta allí ha llegado gente que se ha desplazado en transporte público, vehículo particular o bien en uno de los más de cien autobuses fletados por las entidades soberanistas desde varios municipios de Cataluña. Bajo un sol de justicia, muchos asistentes han intentado resguardarse a la sombra de las torres venecianas o bien protegerse del sol con sombreros o bien esteladas que usan como turbantes.

El acto ha empezado con un parlamento de la actriz Anna Sahun, que ha conducido el acto. "El 1 de octubre es el día que el pueblo de Cataluña hablará alto y claro", ha afirmado. A continuación, se ha emitido un video en el que se ha mostrado todas las veces que el Gobierno central ha negado la posibilidad del referéndum (según la organización, 18), lo cual ha provocado abucheos del público, en especial cuando ha aparecido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. La concentración se convocó con la intención de poner de manifiesto el apoyo del mundo independentista a la convocatoria del referéndum tras el acto del viernes en el Palau de la Generalitat, en el que se anunció también la pregunta que se pretende formular: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?".

Aplausos a David Fernàndez

En el arranque del acto el principal protagonismo lo han tenido el centenar de alcaldes independentistas que han acudido al acto. Entre otros, han hablado Marc Castells (Igualada) o Eduard Calvo (Argentona), que se han pronunciado en el mismo sentido: apoyarán la convocatoria del referéndum. A continuación, han subido hasta el escenario varios representantes de la sociedad civil que, con una urna en la mano, han lanzado un breve mensaje a los asistentes. Entre ellos han hablado el editor Xavier Folch, el cocinero Fermí Puig, el economista y activista Arcadi Oliveras, el urbanista Jordi Borja, la cineasta Isona Passola o la abogada Magda Oranich. Pero el más aclamado ha sido el exdiputado de la CUP David Fernàndez. "¡No claudicaremos!", ha exclamado. La concentración ha ido combinndo con actuaciones musicales, como la de Cesk Freixas, que ha interpretado una versión del tema de Lluís Llach Venim del nord, venim del sud o un coro que, entre otros, ha interpretado El cant de la senyera.

Pero ha sido Guardiola, quien ha llegado a la concentración con Carles Puigdemont, el que ha suscitado más aplausos entre el público. El exentrador del Barça ya cerró la lista la lista electoral de Junts pel Sí en Barcelona en las elecciones del 27-S. "Hemos intentado acordar este referéndum hasta 18 veces y la respuesta siempre ha sido no... No tenemos otra salida: la única respuesta posible es votar", ha afirmado el entrador del Manchester City.

"Persecución política impropia de una democracia"

El manifiesto no ha ahorrado duras críticas a la negativa al diálogo protagonizada por el Gobierno de Mariano Rajoy y a algunos de sus ministros. "Los catalanes hoy somos víctimas de un Estado que ha puesto en marcha una persecución política impropia de una democracia en la Europa del siglo XXI", asegura el texto, al tiempo que recuerda la actuación del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz para "destruir la sanidad y elaborar pruebas falsas contra nuestros gobernantes".

El documento asevera también que "el Estado español persigue incluso el debate político" y denuncia que la "amenaza" del Gobierno afecta a "todos los demócratas", incluso los empresarios. Frente a esa situación, el manifiesto reclama "más democracia" y reclama ayuda a la comunidad internacional. "Apelamos a todos los demócratas de Europa y del mundo a que nos apoyen en defensa de los derechos hoy amenazadsos en Cataluña". El texto insiste en que el referéndum anunciado para el 1 de octubre y que el Tribunal Constitucional anulará, se celebrará. "Y cuando el Gobierno de Cataluña cumpla con el mandato democrático no estará solo", dice. Los impulsores del manifiesto advierten que no cederán en su reclamación. "Defenderemos con todas nuestras fuerzas la democracaia y a nuestros representantes. Estamos comprometidos con ello. No fallaremos".

Los organizadores, posteriormente, han hecho un parlamento alentando a la participación en el referéndum. El presidente de la ANC, Jordi Sànchez, ha afirmado que "no hay suficientes jueces para juzgar a un país entero" y ha augurado un verano muy intenso para preparar la consulta. "El en 1-O estaremos todos: los del síy los del no", ha asegurado. En la misma línea, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha avisado a Rajoy de que "no hay suficientes cárceles para todos los catalanes". Lo ha dicho ante una fila 0 en la que estaban, entre otros, Puigdemont; la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; el vicepresidente del Ejecutivo catalán, Oriol Junqueras, o la consejera de Presidencia, Neus Munté. También han acudido diputados de Junts pel Sí o la CUP, que apoyan la celebración del referéndum. El acto ha acabado con gritos de Votarem! ["¡Votaremos!"].

Puigdemont ha agradecido a través de su cuenta de Twitter a Guardiola su "compromiso con la democracia" y con Cataluña. Junqueras ha hecho suyas las palabras de Cuixart, quien ha pedido a los ciudadanos que ahora no se rindan, mientras que Forcadell ha sostenido que el 1 de octubre se votará y que no hay "planes B".

Gràcies a tots per ser-hi i per fer-ho possible! Gràcies Pep Guardiola pel teu compromís amb la democràcia i el teu país. https://t.co/s8qaG7O6kh — Carles Puigdemont (@KRLS) 11 de junio de 2017