El Gobierno considera que el anuncio es “una estrategia unilateral que no conduce a ninguna parte”

El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, empezó este viernes por destacar que tras el anuncio verbal del presidente catalán se produce “una estrategia unilateral que no conduce a ninguna parte”. El ejecutivo comentó así que esta actuación de los promotores del desafío es “una escenificación de la soledad y el aislamiento de los convocantes, que cada vez son menos y ya están solo con los más radicales”. El Gobierno concluyó que la iniciativa de Puigdemont y sus socios es un fracaso por la ruptura del Pacto Nacional por el Referéndum, por las reconvenciones de la Convención de Venecia y por las desavenencias internas también de los partidos que forman la lista de Junts Pel Sí.

“Los pensamientos son libres y no delinquen y a los pensamientos el Gobierno responde con la razón y dando la mano y diciendo que por ahí no se va a ningún lado y constatando la soledad de Puigdemont y Junts Pel Sí”, afirmó el ministro portavoz.

El Ejecutivo midió mucho este viernes sus palabras y su reacción. Quiere evitar la sensación de urgencia o de no tener el control de la situación. Defiende, públicamente, que aún no ha ocurrido ningún hecho administrativo o político recurrible y, como indicó el propio Méndez de Vigo, estarán atentos ante “cualquier acto preparatorio firmado por el Gobierno de la Generalitat que pueda ser contrario a la ley”. El portavoz del Gobierno recalcó: “Cualquier actuación que pase de los anuncios a los hechos será recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional”.

La mejor solución es una reforma constitucional que haga de España un Estado federal que reconozca su carácter plurinacional", dice Iceta

El ministro no quiso entrar a especular sobre lo que puede pasar en mitad del verano, si Puigdemont firma el decreto, o ya el 1 de octubre, fecha de la convocatoria. Dijo que no es pitoniso y que no le gusta elucubrar sobre “futuribles”. Pero sí reafirmó que “el referéndum ilegal no se va a celebrar”. Fuentes del Gobierno señalaron en este sentido que en esta ocasión tampoco se permitirá que se organice ningún tipo de consulta informal como la que se montó para el 9-N de 2014.

Por su parte, Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña, ha afirmado que el anuncio de Carles Puigdemont de convocar el referéndum de autodeterminación el próximo 1 de octubre no es más que poner en marcha la máquina del tiempo y volver al 2014 cuando se celebró el 9-N. "No es ninguna sorpresa porque no ha explicado nada más. Es el mismo alboroto de 2014", ha señalado en una primera valoración justo después de que el presidente haya anunciado la fecha y el contenido de la pregunta.

El PP ha pedido a Puigdemont que “deje de engañar a la gente, disuelva el parlamento y convoque elecciones en Cataluña”. Esta ha sido la reacción del portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando, en un desayuno coloquio convocado por la revista Vanity Fair, informa Javier Casqueiro. Hernando ha añadido que la propuesta de pregunta y fecha del referéndum de independencia lanzada por el presidente catalán es “un fracaso y un fraude” y le reclamó “que deje de crear frustración a los catalanes”. Xavier García Albiol, líder del PP catalán, ha agregado que del president solo esperan saber dos fechas: cuando va a ir al Congreso y la convocatoria de las elecciones autonómicas. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha vaticinado que el referéndum acabará en elecciones autonómicas anticipadas y cree que el acto de hoy es un "engaño".

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Arrimadas ha sostenido su tesis poniendo señalando varias de las lagunas que, en su opinión, tiene la declaración de Puigdemont. "¿Sancionarán a los funcionarios? ¿Qué harán cuando no quieran ir a las mesas electorales? ¿Y los directores de colegios públicos que no quieran ir?", se ha preguntado. "No tienen ni idea de como hacerlo. Es lo mismo que el 9 N de 2014. No concretaran nada y esperan la reacción del Gobierno de España. Yo quiero que ponga las urnas de verdad y que haya elecciones. Quiero cambiar de Gobierno pero no de país".

La diputada no ha querido sopesar la reacción del Ejecutivo central y ha justificado que no la aclaren hasta que no se sepa cómo quiere articular Puigdemont el referéndum. "Pero espero que no se llegue a aplicar nunca el artículo 155", ha dicho en alusión al que hace referencia a la suspensión de la autonomía. En declaraciones a La Sexta, el diputado Lluis Llach ha asegurado que el referéndum solo comportará una movilización mínima de funcionarios. "El Estado ha de responder como considere necesario. Vamos a ver qué pasa".

El líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, ha restado importancia al anuncio de fecha y pregunta del referéndum "más pomposo que solemne",. En una valoración en la sede de su partido, el dirigente cree que los partidos independentistas no tienen la mayoría parlamentaria necesaria para convocar un referéndum de este calibre y ha abogado por el diálogo para acordar una reforma federal de la Costitución. En el mismo sentido que Arrimadas, el socialista cree que este nuevo referéndum es volver al 2014 y la consulta del 9N. Iceta se ha amparado en la nueva etapa del PSOE que, con el liderazgo devuelto de Pedro Sánchez considera que España tiene un carácter plurinacional y ha pedido que este hecho se reconozca en esa reforma.

José Luis Ábalos, portavoz parlamentario del PSOE, espera que “se abran fórmulas dentro de la legalidad y Cataluña se sienta cómoda dentro de España” antes del 1 de octubre, informqa Anabel Díaz. “Parece ser que es un anuncio, no es un acuerdo todavía, es un anuncio con una fecha y una pregunta", ha precisado el dirigente socialista desde la sede del PSOE en Valencia, que ha reiterado las tesis del PSOE: “Hemos venido reiterando la posición de desacuerdo. No aceptamos ese desafío, defendemos el Estado de derecho y el límite nuestro es la legalidad”. Como primera medida, el portavoz socialista insta al presidente de la Generalitat a que comparezca en el Congreso de los Diputados. “Puigdemont debería venir al Congreso, comparecer y exponer sus propopuestas dentro de la mayor normalidad posible”

La CUP hará su valoración del referéndum esta noche después de una reunión del Consell Político. Mireia Boya, la portavoz del grupo parlamentario, ha lanzado un mensaje en las redes sociales afirmando: El referéndum es vuestro. De todos nosotros. Hagámoslo posible el 1 de Octubre. Y ganémoslo". La Asamblea Nacional Catalana ha emitido un comunicado en el que espera conocer pronto la convocatoria oficial, conocer el censo y los detalles de una votación "que cambiará todo". "La ANC siempre estará al lado del derecho de voto de toda la ciudadanía y defenderá este derecho cuando y donde haga falta, por los del si y los de no y defenderemos el resultado con la misma intensidad".

La posición de la dirección estatal de Podemos sobre la consulta unilateral en Cataluña no ha cambiado con el anuncio de la fecha y la pregunta del referéndum. Podemos se sitúa en un campo ambiguo entre el apoyo y el rechazo a la misma, informa Elsa García de Blas. El partido considera que la consulta es “legítima” y por tanto no debe prohibirse o impedirse, pero tampoco la respalda como solución para el problema del encaje de Cataluña en España porque defiende una consulta pactada y con garantías. El secretario de Análisis Estratégico, Íñigo Errejón, ha considerado este viernes que el referéndum, si se celebra, “no va a tener ningún efecto”. “¿Es legítimo?, sí, ¿condenable?, no, pero efectivo tampoco”, ha recalcado en una visita a la feria del libro de Madrid.