La sentencia del 9-N sobre Artur Mas se conocerá hoy a las 13.00

El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, sabrá hoy a las 13 horas si la justicia le ha condenado por desobedecer al Tribunal Constitucional al organizar una consulta sobre la independencia el 9 de noviembre de 2014. A esa hora se procederá a la lectura pública en la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de la sentencia en el juicio contra Mas; contra la exvicepresideta Joana Ortega y contra la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau por la organización de la consulta catalana el 9 de noviembre de 2014. La fiscalía pide 10 años de inhabilitación para Artur Mas y nueve años para las exconsejeras.

Pese al evidente trasfondo político de la causa, lo que va a dirimir la sentencia es, sobre todo, una cuestión jurídica: comprobar si Mas y su Gobierno siguieron adelante con la jornada de participación del 9-N pese al veto del Tribunal Constitucional y, sobre esa premisa, si tal conducta cumple los requisitos del delito de desobediencia.

Los hechos enjuiciados se centran en cinco días: los que van desde la suspensión acordada de forma unánime por el Tribunal Constitucional (4 de noviembre de 2014) hasta la celebración de la jornada de participación (9 de noviembre) en la que votaron 2,3 millones de personas; la inmensa mayoría (80,7%) a favor de la creación de un Estado independiente para Cataluña.

Durante el juicio, Artur Mas negó que quisiera desobedecer. “No había ánimo de cometer ningún delito ni de desobedecer a nadie”, explicó el expresident, quien evitó el interrogatorio del fiscal y se limitó a contestar a su abogado. Mas recordó que el Constitucional no advirtió de las consecuencias que podía tener seguir con la consulta. “Si tan evidente era que era un delito, ¿cómo puede ser que el Constitucional no hiciera nada para hacer cumplir su resolución?”, se preguntó. La vicepresidenta del gobierno de Artur Mas, Joana Ortega, y la exconsejera de Enseñanza, Irene Rigau, avalaron al presidente y afirmaron que no recibieron ningún requerimiento del Alto Tribunal.

El TSJC ha redactado la sentencia apenas un mes después de la celebración del juicio. Los tres excargos están acusados de los delitos de desobediencia y prevaricación administrativa. Pese a que el núcleo de la causa es la desobediencia, es el delito de prevaricación el que conlleva un mayor castigo en cuanto a tiempo de inhabilitación. La sentencia puede recurrirse por cualquiera de las partes ante el Tribunal Supremo, que es el que dictará una resolución definitiva. Tras el juicio a Mas, precisamente, el Supremo juzgó por los mismos hechos al diputado del PDECat -antigua Convergència- Francesc Homs.

Mas, Ortega y Rigau trataron de convencer a los jueces de que, después del veto del 4-N, el Gobierno catalán se desentendió del proceso de participación y que éste quedó en manos de voluntarios. Una tesis que, por cierto, no defendió Homs en su juicio, en el que insistió en que la consulta era "legal" y que la resolución del Constitucional era "inconcreta". Durante la vista quedó de manifiesto, en cualquier caso, que algunos trabajos encargados para el 9-N se ejecutaron con posterioridad al veto del día 4. Lo que queda por decidir no es tanto una desobediencia material como una cuestión más jurídica: si se cumplen todos los requisitos que exige la jurisprudencia para hablar de desobediencia y prevaricación.