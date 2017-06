La Generalitat necesitaría más de 4.000 funcionarios para organizar el referéndum

ÀNGELS PIÑÓL

El president Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, vicepresidente del Gobierno catalán, comparecerán hoy en el Palau de la Generalitat para anunciar la fecha del referéndum de independencia que quieren convocar —la más probable es el 1 de octubre— y el contenido de la pregunta —seguramente recogerá los términos Estado y República—. Tras una reunión extraordinaria del Govern a las 9.30, los dos dirigentes leerán una declaración institucional.

El acto, que quiere revestirse de solemnidad, asistirán los 61 diputados de Junts pel Sí y ocho de los 10 de la CUP —dos estarán fuera de Barcelona—. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, también acudirá. El Gobierno catalán no firmará ningún documento para evitar posibles impugnaciones desde La Moncloa.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, minimizó el anuncio y reiteró que el referéndum no se realizará. El nuevo partido impulsado por Ada Colau también lo ha relativizado al señalar que la fecha y la pregunta no tienen tanta relevancia si la Generalitat no detalla cómo hará la consulta.