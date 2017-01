Suben en 4,5 millones los viajeros del transporte público madrileño durante la Navidad

“La alternancia de transportes ha sido muy positiva”, dijo Rollán haciendo hincapié en que el 82% de esos viajeros (3,7 millones) han elegido el Metro para moverse por la ciudad. “Una vez más es Metro quien se echa la responsabilidad a sus espaldas para transportar a todos los que visitan Madrid y a todos los madrileños", dijo el consejero. Medio millón de personas se movió por la capital en Cercanías mientras que 300.000 optaron por los buses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

El consejero resaltó el refuerzo “del 50%” realizado por Metro con un coste de 9,5 millones de euros. “Sí que hubo refuerzos en el servicio público, pero no llegan al 50% de media”, matizan desde Ecomovilidad.net, web dedicada al análisis de la movilidad en varias ciudades, entre ellas la capital. “Los refuerzos se concentraron en las líneas más céntricas -1 a 5, y 10- y en horario de tarde. El resto de la red permaneció igual. Dichos refuerzos oscilaron entre el 10% y el 40%, en la mayoría de casos. Además, los refuerzos de tarde se compensaron con menos trenes en días laborables. Son reducciones son normales: en Navidad no hay clases y muchos trabajadores están de vacaciones por lo que la hora punta de mañana no es tan intensa” , cuentan desde la web, donde escriben expertos relacionados con el tema.

El consejero Rollán exhibió datos segregados de los días de más afluencia. Así, el 7 de diciembre hubo 715.395 viajeros más en la red pública madrileña (Metro, Cercanías y EMT), un 20,77% más que el mismo periodo del año anterior. El otro récord lo marcó el 5 de diciembre con un incremento del 19,29 por ciento (661.531 viajeros más; 140.306 en la zona centro). El 29 de diciembre, cuando el Ayuntamiento no permitió el acceso al centro en función de la numeración de matrícula (el pico y placa del Escenario 3 del protocolo anticontaminación), el aumento de viajero fue de 282.227 y el descenso de vehículos, del 11%, según los datos de la Comunidad.

Peatonalizar la Gran Vía y someterlo a consulta

Por su parte, y a falta de un análisis exhaustivo sobre la Operación Navidad, la alcaldesa Manuela Carmena mostró su satisfacción con las medidas tomadas por el Ayuntamiento, principalmente por el corte de la Gran Vía (que hasta ayer permaneció cerrada al paso de vehículos privados) y la ampliación del espacio peatonal en esa avenida. “Tenemos intención de peatonalizar la Gran Vía. Queremos hacer consultas ciudadanas, lo mismo que se ha hecho sobre Plaza de España, sobre cómo llevar a cabo ese proceso de reducción de tráfico así como su peatonalización", dijo la alcaldesa en TVE. "Si van a peatonalizar la Gran Vía dado que es un eje importantísimo este-oeste queremos que den alternativas", contestó Esperanza Aguirre, portavoz del PP en el Ayuntamiento, en una rueda de prensa. Ahí pidió que se estudiase realizar un túnel que comunicara Cibeles con Plaza de España: "Ver si es factible y cuánto cuesta"

“Ha habido dificultades para los ciudadanos que han querido usar su vehículo privado”, dijo el consejero regional Rollán que describió una Gran Vía "colapsada, atascada". También mostró su descontento por la falta de coordinación entre administraciones, pidió una reflexión serena y tranquila entre Ayuntamiento y Comunidad y llevar a cabo medidas estructurales. De hecho tildó de “obsoleta” el pico y placa madrileño –terminología usada en Latinoamérica que hace referencia a la hora pico y el control de acceso en función de la matrícula o placa-. "Se vio que ésta no es una medida que fuese efectiva”, dijo Rollán -aunque poco antes había anunciado que con esa política se había reducido el tráfico a motor en un 11% en la avenida madrileña- que mostró su preferencia por políticas parecidas a las que tiene París: tras años aplicando restricciones de matrícula en función de la numeración, la capital de Francia quiere cambiar el modelo para discriminar en base al nivel de contaminantes emitidos por los vehículos. Carmena también mostró la mañana del lunes su intención de acabar con los coches diésel en 2025: "Suponen un atentado a la calidad del aire". La alcaldesa se comprometió a trabajar por la consecución de este objetivo: “El diésel contamina mucho".