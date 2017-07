Podem llama a votar en el referéndum como protesta al “inmovilismo” de Rajoy

La dirección de Podem ha divulgado este mediodía un manifiesto en el que llama a participar y votar en el referéndum de autodeterminación que quiere convocar Carles Puigdemont el próximo 1 de octubre como forma de protesta ciudadana contra "el inmovilismo y el autoritarismo" del Gobierno del Partido Popular. La posición, que incluye hacer campaña aunque sin reclamar el sentido del voto, se acordó en el Consejo Ciudadano del partido que se reunió el jueves por la noche para ratificar los resultados del debate de los círculos de la formación. El manifiesto recoge que el Partido Popular no tiene "legitimidad" para "amenazar" y "boicotear" la consulta .

La decisión ha sido cuestionada por Pablo Echenique, secretario general de Podemos, que, en declaraciones a TVE, ha afirmado que si fuera catalán no iría a votar porque el referéndum es, en su opinión, una "consulta sin garantías". El manifiesto de Podem también plasma que la consulta del 1 de octubre no cuenta con los requisitos indispensables y de reconocimiento internacional pero prioriza la movilización como elemento indispensable. El texto apela al espíritu del 15-M para fomentar la participación y recuerda que uno de sus objetivos es romper con el "régimen del 78".

En un acto en el auditorio del Ateneu de Barcelona, Albano Dante Fachin ha presentado el manifiesto que va más allá del borrador que la ejecutiva de Catalunya en Comú ha preparado y que discutirá este sábado en Terrassa para fijar su estrategia de cara al próximo 1 de octubre. Los comunes, en principio, solo consideran la consulta una movilización pero no llaman a participar. El partido de Ada Colau y Xavier Domènech es partidario de esperar a septiembre para ver cómo se desarrollan los acontecimientos y debatir entonces cómo se implican en la consulta. De momento, dejan en el aire su posición definitiva y se plantea, como ya ha hecho Podem, que sean los inscritos los que finalmente voten en una consulta la estrategia definitiva.

Fachin ha precisado que no pedirán un voto concreto pero ha recordado que Podem no es un partido independentista y que es favorable a la construcción de un estado plurinacional y fraternal con el resto de pueblos de España. "En nuestro universo no entra el sí pero lo importante es la participación", ha insistido. El objetivo de Podem ha sido huir de la "equidistancia" y ha rechazado la neutralidad.

Fachin reforma su ejecutiva y se distancia de Giner Fachin ha reestructurado su ejecutiva y se ha distanciado del teórico número dos del partido, el diputado Joan Giner. Giner permanecerá en la dirección pero ya no asumirá el área de la secretaría política. En declaraciones a TV3, el parlamentario ha considerado la decisión de "error democrático" y lo ha achacado a la necesidad de integrar "diferentes visiones plurales". "No hemos recibido explicaciones pero seguiré trabajando con lealtad", ha señalado. Giner es miembro de Revolta Global, la rama catalana de la corriente anticapitalista. Revolta discrepa de Podem en dos puntos: considera el referéndum es vinculante y era partidario de trenzar y no romper los puentes con los comunes. Giner, sin embargo, ha descartado que la decisión sobre el 1-O haya sido el detonante porque el manifiesto se aprobó por unanimidad. "Ha habido un fallo democrático", ha dicho después en Twitter. Fachin ha minimizado el conflicto, lo ha situado en una mera reforma del organigrama y ha señalado que Giner seguirá en la dirección. Quien también la integrará a partir de ahora es la diputada Àngels Martínez Castells. La reestructuración implica la salida de dos anticapitalistas y la llegada de otro militante del mismo partido.

"No podemos mantener una neutralidad cuando escuchamos a la ministra de Defensa apelando al Ejército como en los tiempos más oscuros de este país", ha dicho. Su intención es no quedar alineados en en bloque del PP, PSC y Ciudadanos que, a su juicio, es el que impide dar con una solución política a un conflicto enquistado. Arropado por buena parte de los miembros de su ejecutiva, Fachin ha señalado que el resultado de la eventual consulta no será vinculante pero que una potente movilización dejará en evidencia al Gobierno de Rajoy.