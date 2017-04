La nueva portavoz valenciana de Ciudadanos anuncia “otra estrategia política”

La diputada de Ciudadanos Mari Carmen Sánchez, que mañana asumirá la portavocía del grupo parlamentario en sustitución de Alexis Marí, ha señalado que espera que puedan seguir trabajando todos juntos desde la unidad. Hacer "borrón y cuenta nueva", ha indicado tras asistir al acto para celebrar el Día de Cortes Valencianas.

Para la parlamentaria alicantina, que no ha asistido al pleno de rechazo a los presupuestos aunque su partido firmó en su día la declaración institucional, los tiempos estaban marcados. El relevo de su compañero es una decisión de la ejecutiva nacional del partido que se remonta a la asamblea de Ciudadanos."Yo lo único que hago es aceptar el reto que la ejecutiva nacional me ha brindado, y trabajar por y para el proyecto que creo que es Ciudadanos, ni más ni menos, pero mi alma no está en venta, desde luego", ha manifestado Sánchez en respuesta a Marí. "Es el momento de establecer un nuevo reto, una nueva estrategia política", ha afirmado.

Sobre la ausencia de nueve diputados de Ciudadanos en el acto -solo han asistido Alexis Marí, Alberto García, David de Miguel y Domingo Rojo-, ha indicado que no han acudido porque "no hay que desvirtuar" el día institucional. "Pensamos que se ha hecho un uso partidista o nacionalista", ha indicado la que será nueva portavoz de Ciudadanos, que ha reiterado su apoyo con el documento que firmó.

"Los Presupuestos del Estado son mejorables, eso no cabe la menor duda, pero es cierto que este no es el foro para hacerlo. El momento y el lugar es en el Congreso de los Diputados, donde todos los grupos con representación deben trabajar en enmiendas para mejorar la inversión territorializada de la Comunidad Valenciana", ha agregado.

La parlamentaria ha destacado que su formación no tiene pensado tomar medidas sobre la actitud de los cuatro diputados que han acudido al acto de los presupuestos. "Cada uno era libre de participar y de asistir, si bien eso forma parte de la dirección orgánica del partido", ha matizado.

Sánchez ha rehusado pronunciarse sobre las críticas de Marí al partido, pues, según ha dicho, son declaraciones personales. "Le corresponde a él valorar y decidir sobre su futuro, igual que a los otros tres diputados que le han acompañado en el acto de los presupuestos", ha añadido la Sánchez.