El rechazo al presupuesto de Rajoy tensiona al PP y C’s en la Comunidad Valenciana

Las Cortes Valencianas aprobaron el 5 de abril una declaración institucional denunciando "la marginación de los valencianos y las valencianas en los Presupuestos Generales del Estado 2017". La sorpresa no fue la crítica al Gobierno de Mariano Rajoy, sino la unanimidad. El apoyo del PP y Ciudadanos al documento ha terminado con una marcha atrás por parte de la líder popular valenciana, Isabel Bonig, y con la destitución del portavoz de C's en la Cámara autonómica, Alexis Marí, que cada vez se encontraba más distanciado de la dirección nacional de su partido.

La declaración fue acordada después del amplio rechazo social con que fueron recibidas las cuentas del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la comunidad autónoma. En el texto se convocaba a los diputados y senadores elegidos en las circunscripciones valencianas a participar en un acto "en el marco de la conmemoración del 25 de abril, día de las Cortes Valencianas" con el objetivo de "coordinar acciones para revertir esta situación injusta".

El PP valenciano rectificó respecto a esta parte del acuerdo la semana pasada —después de que la dirección nacional cuestionara la postura de Bonig— y anunció que no asistirá al acto previsto para este martes argumentando que se trata de una iniciativa "partidista".

Ciudadanos ha enmarcado el relevo de Marí por parte de Mari Carmen Sánchez en una cuestión "confianza política" y en la necesidad de fijar un rumbo claro de la formación en toda España, según ha señalado el secretario general de C'S José Manuel Villegas, según informa Efe. Fuentes próximas al exportavoz afirman, por su parte, que hace unos días se le conminó a cambiar su postura respecto a la convocatoria prevista para el 25 de abril y que, tras rechazar la petición, tuvo claro que este lunes sería relevado del puesto. Las mismas fuentes aseguran que este ha sido solo el último de una cadena de desencuentros del diputado autonómico, procedente de UPyD, y su partido.

Marí ha escrito tras la destitución en su cuenta de Twitter: "2200€ dan para mucho en una nómina, pero no para comprar almas. La mía no". Aunque no hay nada decidido, la intención del exportavoz es continuar formando parte del grupo parlamentario, aseguran desde su entorno.

Apoyo del presidente de la Generalitat

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha defendido en público la actitud de Marí, al que ha calificado de "coherente" por estar "haciendo aquello que debe beneficiar al interés general de los valencianos". "Estamos en una situación de hartazgo y es una muy mala pedagogía que se nos inste permanentemente casi a la rebeldía", ha declarado Puig.

El entorno de Marí ha mencionado otras tres cuestiones en las que el criterio del exportavoz ha chocado con la dirección del partido. El apoyo del grupo parlamentario a la reapertura de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), después de que se aceptaran varias de sus propuestas. Su rechazo a apoyar la petición del PP para crear una comisión de investigación en el Parlamento autonómico sobre el Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), vinculada a Podemos.

Y su abstención ante la petición del cierre y desmantelamiento de la central nuclear de Cofrentes en 2021, cuando finaliza la prórroga de 10 años concedida a la planta, en la que socialistas, Compromís y Podemos votaron a favor y el PP, en contra.

La coincidencia entre Ciudadanos y los tres partidos que integran el pacto del Botánico en la Cámara ha sido relevante en lo que va de legislatura. C's ha apoyado el 68% de las votaciones que no han sido aprobadas por unanimidad, mientras que solo ha votado junto al PP en el 21%. En paralelo, el 90% de las proposiciones no de ley de Ciudadanos han sido aprobadas, y en un porcentaje próximo al 80%, por unanimidad.

Marí, que se ha casado este año con Carolina Punset, cuyo distanciamiento de la línea nacional de Ciudadanos es conocida, ha manifestado en público sus críticas por lo que considera un alejamiento del partido de su vertiente socialdemócrata.