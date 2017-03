Millet confiesa: “Ferrovial pagaba a Convergència por obra pública”

Fèlix Millet, durante su declaración en el juicio. ALBERT GARCÍA atlas

Fèlix Millet ha soltado la bomba poco antes de las 11 horas. "Ferrovial hacía donaciones para que el dinero fuera a Convergència a cambio de obra pública que Convergència le daba. Esto no lo dije en mi confesión. Pero esta es la verdad", ha dicho el expresidente del Palau de la Música en su declaración como acusado en el juicio del caso Palau. Ha sido, sin embargo, una revelación hasta cierto punto controlada: Millet ha confesado la financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), pero ha evitado implicar a altos cargos del partido más allá de sus tesoreros.

Millet ha sido el primero en declarar y ha optado por tirarse a la piscina, aunque solo un poco. Consciente de que su mano derecha en el Palau, Jordi Montull, tenía un pacto cerrado con la Fiscalía para confesar la financiación ilegal de CDC, Millet ha decidido seguir esa misma senda. Pero con sumo cuidado. "¿Conoce la participación en este mecanismo de otros cargos políticos del partido, por encima de los tesoreros?", ha preguntado el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled. "Que yo sepa no. Supongo que sí, pero no lo sé. Esto es una opinión mía", ha respondido Millet.

La Fiscalía sostiene que Convergència y Ferrovial mantuvieron un "acuerdo criminal" durante al menos una década (1999-2009) que permitió a la constructora adjudicarse obras públicas a cambio de comisiones ilegales. Ferrovial camuflaba como donaciones altruistas al Palau lo que, en realidad, eran mordidas. De esa forma pudo hacerse con la adjudicación de la Ciudad de la Justicia o la línea 9 del metro durante el último Gobierno de Jordi Pujol.

Sobre las obras adjudicadas de forma fraudulenta, Millet se ha desmarcado: "Yo no entraba ni salía. Ferrovial me daba el dinero y yo se lo pasaba a Convergència. Pero yo no sé si le dieron el metro de no sé dónde". El acusado ha dicho que seguramente habría "muchas" obras adjudicadas de esa forma, pero no ha sabido concretar cuáles. "Se ponían de acuerdo Convergència y Ferrovial, yo ahí no entraba. Ferrovial salía como si diera este dinero de espónsor", ha insistido. La constructora siempre ha negado el pago de comisiones ilegales.

El expresidente del Palau ha circunscrito el sistema de pagos ilegales a los extesoreros de Convergència; y especialmente, a Carles Torrent, fallecido en 2005. Ha admitido que Torrent "vino alguna vez" al Palau para recoger el dinero en efectivo.Con su sucesor, Daniel Osácar, ha dicho que "apenas" tuvo contacto. Osácar es el único que se sienta en el banquillo de los acusados por parte de Convergència. La Fiscalía pide para él siete años y medio de cárcel por tráfico de influencias y blanqueo de capitales. "Cuando en los papeles aparecen cifras y el nombre de Daniel, ¿quién es?", ha incidido el fiscal. "Daniel Osácar", ha respondido Millet, ratificando así el contenido del escrito de acusación.

Millet no ha ido más allá del escrito de acusación. Ha respondido con un "no sé, no recuerdo" a varias preguntas del fiscal relacionadas con el pago de comisiones. Y ha insistido en que los detalles los conoce Jordi Montull, su mano derecha, cuya declaración también está prevista para este miércoles. El fiscal le ha mencionado, por ejemplo, por una reunión que supuestamente mantuvo, en la cafetería del Hotel Diplomàtic de Barcelona ,con dos cargos de Convergència: el exdiputado Jaume Camps y el exgerente del partido y exconsejero de Justicia Germà Gordó. Millet ha negado que tuviera que ver con el pago de comisiones. "Debía haber algo de lo que hablar, pero no..."

El juicio del caso Palau también trata de acreditar el saqueo del Palau de la Música, cifrado por Hacienda en 24 millones de euros. Millet ya había confesado (parcialmente) esos hechos y hoy se ha ratificado y se ha mostrado arrepentido. "Fue un error", "me equivoqué" y "pido disculpas", ha repetido. Millet ha admitido, como ya hizo en 2009 (después de que los Mossos d'Esquadra registraran el Palau) que se apoderó de fondos, públicos y privados, de la institución. Y ha intentado convertir su declaración en un ejercicio de contrición, aunque ha justificado algunas de sus actuaciones.

Millet ha admitido que él y su mano derecha, Jordi Montull, se atribuyeron, por su cuenta, unos bonus anuales de cerca de un millón de euros. "Sí, y es un error mío la forma de hacerlo y pido disculpas porque me equivoqué". El expresidente del Palau ha dicho que durante los primeros años de gestión no percibió ninguna cantidad. Y que después, la situación de tesorería de la institución mejoró.

Gemma Montull ratifica los pagos

Gemma Montul, hija de Jordi Montull y exresponsable financiera del Palau, ha confirmado también los pagos ilegales a Convergència. "Mi padre me daba para pasar a limpio o me dictaba órdenes para hacer unos cuadros... En un momento dado supe que ese dinero servía para pagar a un partido político". La acusada -que ha accedido a confesar a cambio de que el fiscal rebaje su petición de pena contra ella- apenas ha aportado detalles nuevos. Sabía que "Ferrovial es la empresa que utiliza el Palau para pasar este dinero a Convergència", pero ha indicado que en ese momento no sabía por qué pagaba.

"No sabía si era por obras o por campañas electorales... Para mí, Ferrovial pasaba dinero a cambio de algo lógicamente". Más tarde, tras el registro del Palau y el análisis de la causa, ha sabido que laempresa conseguía de esa forma adjudicaciones públicas. Gemma Montull ha atribuido todo el protagonismo en esa trama de corrupción al expresidente del Palau. "Millet se reunía con los representantes de Ferrovial y del partido. Informaba a mi padre y mi padre me informaba a mí. Yo tomaba nota para llevar el control. Millet era muy estricto y muy incisivo para saber cuándo se cobraba de Ferrovial. Era un tema que le preocupaba", ha explicado.

En su declaración ante el fiscal, Gemma Montull ha insistido en que, pese a su responsabilidad como directora financiera, "todo el poder" del Palau de la Música estaba en manos de Millet y de quien fue su mano derecha, Montull. Ella se limitaba a "cumplir las órdenes que me decían". La acusada se ha emocionado en dos momentos, al tener que admitir que su padre se apropió de los fondos de la institución musical. Gemma Montull ha admitido, entre otras cosas, que el Palau pagó obras en su domicilio particular. Pero ha subrayado que ignoraba la procedencia del dinero. "Ni mi padre ni Millet me habían dicho de dónde venía el dinero".