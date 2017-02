Homs cree que una respuesta penal al 9-N “es el fin del Estado español”

El diputado del Partido Demócrata Europeo Catalán (PDECat) Francesc Homs ha aprovechado la víspera de su juicio en el Tribunal Supremo por la consulta del 9-N para cargar contra la respuesta del Estado español al proceso soberanista en Cataluña. “Ya es sintomático que ante un movimiento cívico y pacífico como el independentista tenga que existir también una respuesta judicial. Eso es el fin del Estado de derecho en España”, ha denunciado el exportavoz del último Gobierno de Artur Mas.

La supuesta financiación ilegal de la extinta Convergència también ha rondado la rueda de prensa del diputado. Homs ha llamado la atención sobre el hecho de que estas informaciones aparecen "en momentos claves del partido" o del proceso soberanista y que "nunca terminan de comprobarse". Una línea similar a la que defendió Mas ayer, donde aseguró que "las fuerzas del Estado" van a por PDECat porque busca la secesión. Ante el hecho de que otras formaciones independentistas como Esquerra Republicana o la CUP no sean diana de esos supuestos montajes, Homs ha defendido que en Madrid existe la visión de que si Convergència no hubiera apostado por el independentismo, el proceso soberanista no habría comenzado. "Los otros partidos eran pequeños y no habrían tenido ninguna capacidad de generar un cambio", ha asegurado.

De cara a la jornada de mañana, Homs no ha revelado si piensa responder a las preguntas de la acusación, como no lo hicieron Mas, Irene Rigau y Joana Ortega en la misma causa que se juzga en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El diputado se ha mostrado escéptico sobre las garantías que tendrá su proceso, que ha tildado de "juicio político". Homs sí ha explicado que piensa usar los argumentos y contradicciones de la Fiscalía para defenderse, por ejemplo, la decisión de la junta de fiscales del 9-N de no abrir diligencias porque no veían delito. Y se plantea recurrir una sentencia desfavorable ante los tribunales europeos.

Homs ha asegurado que la decisión del alto tribunal “hará de diapasón” y marcará el tono para el resto de procesos penales que se podrían abrir, por ejemplo, contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell o contra los miembros de la mesa de la cámara catalana. "En Madrid siguen creyendo que muerto el perro, muerta la rabia. No se han enterado que aquí no hay ni perro ni rabia, que los liderazgos del proceso independentista son reciclables", ha dicho. El diputado ha agradecido las muestras de apoyo de los últimos días, como la de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. "No es un apoyo para mí, es un apoyo para una causa", ha añadido. Homs será acompañado mañana ante el Tribunal Supremo por los máximos cuadros del partido, así como por la portavoz del Gobierno de la Generalitat, Neus Munté.