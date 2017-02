Homs y el fiscal intercambian reproches a la salida del juicio del 9-N

Ha sido una conversación breve y en tono jocoso, irónico. Pero no deja de ser curioso. El diputado Francesc Homs y el fiscal Emilio Sánchez Ulled se han lanzado este miércoles algunos dardos al finalizar la sesión del juicio por la consulta del 9-N. Homs declarado este miércoles como testigo del caso. El fiscal ha optado por no preguntarle para no perjudicar su defensa (por su doble condición de testigo e imputado en el 9-N), lo que el diputado ha lamentado ya en la sala de vistas. "¡Qué lástima!".

A la salida, Homs ha buscado al fiscal y le ha reprochado, en los pasillos del Palacio de Justicia, su silencio. “Es una pena que no me hayas preguntado, podría haber contestado”, le ha espetado Homs "en tono distendido", según fuentes conocedoras de la conversación. Sánchez Ulled ha empleado entonces la ironía y, también en tono de broma, le ha lanzado un pequeño dardo: "Hombre, del mismo modo que vuestros testigos han ascendido, puedes llamar a Madrid para que me asciendan a mí también y entonces pueda preguntarte en tu juicio”.

El fiscal aludía en su comentario a dos circunstancias. Uno, el hecho de que, el próximo 27 de febrero (la fecha del juicio se ha conocido hoy), Homs se sentará en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo, también por la consulta del 9-N. Y dos, el hecho de que algunos de los testigos citados a declarar y que tuvieron participación en la organización de la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014 han recibido ascensos.

Después de ese curioso episodio, Homs ha hecho otras declaraciones a los medios en las puertas de los juzgados. Allí ha vuelto a insistir en los ataques a la Fiscalía, a la ha acusado de falta de "valentía" por no preguntarle. "El fiscal que hoy me tendría que haber preguntado estaba de guardia y no pidió que se tomaran medidas cautelares", ha añadido. Emilio Sánchez Ulled fue el fiscal que, tras examinar la abundante documentación del caso 9-N, sacó a relucir el nombre de Homs. El entonces secretario de Presidència escribió una carta en la que avalaba que los trabajos para organizar el 9-N siguieran adelante pese al veto del Tribunal Constitucional.