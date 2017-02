La nueva Hacienda catalana planea recaudar todos los impuestos a través de las empresas

El secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, ha defendido esta semana la legalidad de la base de datos fiscales que, ha dicho, está “estructurando y limpiando” la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC). Salvadó ha afirmado que ese listado procede de “decenas de fuentes de información diferentes” y del cruce de “impuestos” que son competencia de la Generalitat. “Alguien querría que tuviéramos una agencia tributaria de fireta, pero tenemos una agencia que el 1 de septiembre será capaz de gestionar grandes impuestos y dar respuesta a las necesidades de nuestro país”, ha añadido. Salvadó ha dicho que si el Ejecutivo catalán quiere dar el salto a la recaudación de todos los impuestos tras el referéndum que quiere convocar el presidente Carles Puigdemont, no necesitará ninguna base de datos. “Si llega el día, las empresas facilitarán el pago de los impuestos”, ha sostenido, en referencia a que son las empresas las que se encargan de hacer las retenciones por IRPF a sus trabajadores.

En una entrevista a TV3, Salvadó ha explicado que la base de datos fiscales de la Generalitat tiene “30 años de historia” y ha dicho que el Ejecutivo catalán ahora está depurando esos datos. “Hemos eliminado 7,5 millones de contribuyentes duplicados, que generaban errores”, ha resaltado. La nueva agencia, ha explicado, deberá ser capaz de recaudar impuestos masivos, y en esta ocasión ha concretado cuál: el que gravará los vehículos contaminantes, para el que necesitará un censo de 4,5 millones de turismos. “Ese impuesto requiere que estemos más estructurados, y eso es perfectamente legal”, ha remachado Salvadó, quien ha recordado que desde la semana pasada la Generalitat se está sometiendo a una auditoría de la Agencia de Protección de Datos catalana tras las polémicas declaraciones del juez y exsenador de ERC Santiago Vidal, quien dijo que el Ejecutivo catalán tenía los datos de los contribuyentes de forma ilegal.

Salvadó ha insistido en que la ATC no está haciendo nada ilegal y ha advertido de que el día que el Gobierno catalán considere que tiene nuevas competencias en el ámbito fiscal no espera “que nadie dé los datos fiscales de los contribuyentes”. “Quien tiene las nóminas son las empresas para las que estos trabajan. No necesitamos construir una base de datos para competencias que no tenemos. Si llega el día, las empresas facilitarán el pago de los impuestos.

En cuanto al papel de los bancos, donde las empresas ingresan los impuestos de los contribuyentes, Salvadó ha asegurado que “en el siglo XXI se usan ya pagos alternativos, como Paypal”, que son comunes en el consumo y que pueden llegar a las Administraciones públicas. “Queremos introducir la transformación digital, como está haciendo el sector financiero”, ha concluido.