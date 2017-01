Ximo Puig: "Somos más fuertes cuando nos escuchamos"

El presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, ha insistido hoy ante el Parlamento valenciano en la necesidad de que todas las formaciones representadas en la Cámara sigan unidas en la reclamación del Consell de un modelo de financiación para la Comunidad Valenciana. "Somos más fuertes cuando nos escuchamos. Con unión aquí, podemos explicar la injusticia con la Comunidad Valenciana", ha señalado Puig.

El jefe del Ejecutivo, que ha comparecido a petición propia para informar de los resultados de la Conferencia de Presidentes, ha reclamado altura de miras. "Lo exige el futuro del pueblo valenciano, porque supondrá que los valencianos tengan todas las oportunidades que se merecen", ha explicado. “Nuestra unidad rompió la invisibilidad, nuestra unidad ha puesto fecha a la reforma, y, ahora, debemos concretar las soluciones”.

El presidente de la Generalitat ha destacado los buenos indicadores económicos y sociales, y ha animado a los diputados a imaginarse cómo sería la comunidad con un sector público fuerte y con la financiación necesaria. Puig ha indicado que seguirá reclamando la condonación de la deuda histórica. "La reforma de la financiación autonómica no puede construirse sobre la base de injusticias heredadas. Hemos de resetear la financiación, comenzar desde cero. No se puede empezar esta nueva etapa desde una posición de partida de menos 43.000 millones de euros", ha apostillado.

El jefe del Ejecutivo ha destacado que para avanzar en la sostenibilidad del sistema hay que repartir mejor los recursos, y acabar con la competencia fiscal entre autonomías. "Hay una auténtica deslocalización de personas hacia autonomías como la Comunidad de Madrid. No es razonable pedir armonización fiscal con Europa y que exista dumping fiscal en España”, ha reiterado.

Puig propone un modelo de financiación que acabe con la injusticia en el reparto, entre autonomías, y, entre autonomías y Estado. Un sistema que contemple “estabilidad, equidad y solidaridad” y que “garantice la autonomía, la corresponsabilidad fiscal y la lealtad institucional”. Según Puig, la Comunidad Valenciana ha liderado en la Conferencia de Presidentes dos asuntos de los que la Generalitat se siente satisfecha; el pacto de Estado contra la violencia de género y el acuerdo contra la dramática situación de los refugiados.

La portavoz del grupo popular, Isabel Bonig, ha señalado que el Consell no defenderá la armonización fiscal, aunque ha admitido la necesidad de una reforma. Bonig ha señalado que Puig está "maniatado" por Mónica Oltra, y marcado por los votos "radicales" de Podemos. "No es usted libre", le ha dicho.

Ha recordado que el PP ha dado su apoyo "sin fisuras" al Consell, pero ha advertido de que no permitirá negociaciones bilaterales como la de 2009 con Zapatero. También ha preguntado a Puig la razón por la que, tras su ronda de contactos, previa con todos los partidos, pidió la retroactividad del sistema de financiación a 2014, algo sobre lo que no hablaron en su encuentro. "¿Por qué no solicitó la deuda histórica, que era en lo que quedamos?", ha señalado.

El portavoz de Podemos, Antonio Montiel, ha asegurado que en la Conferencia "ha habido más de ceremonia de la seducción hacia los barones socialistas, hacia los 'javieres', que realmente acuerdos efectivos". Fran Ferri, de Compromís, ha reivindicado la deuda histórica, y el socialista Manolo Mata ha respondido que "es de justicia" y no le haría "daño a España" porque ya está contemplada en el conjunto del Estado. Alexis Marí, de Ciudadanos, ha criticado la ausencia de los presidentes de Cataluña y Euskadi, Carles Puigdemont e Íñigo Urkullu.

Las Cortes Valencianas han firmado una Declaración Institucional en recuerdo del Día Internacional del Holocausto, que se celebra mañana, 27 de enero. Coincidiendo con el 72 aniversario de la liberación del campo de concentración y exterminio de Auschwitz, por donde pasaron más de 700 valencianos, de los que solo 214 sobrevivieron.