Camiones y helicópteros para llevar nieve a Baqueira

La estación de esquí de Baqueira-Beret necesita nieve para conectas los telesillas de sus pistas, pero ni nieva ni con los cañones de nieve artificial dan al abasto. Desde principios de diciembre, coincidiendo con el puente de la Purísima, sus usuarios se han encontrado con la curiosa imagen de camiones y helicópteros trasladando sacos llenos de nieve de cotas altas a las cotas más bajas de la estación.

La larga falta de precipitaciones está afectando a las estaciones de esquí de toda Europa, no solo a las del Pirineo. En Austria, Suiza y Alemania se están reproduciendo las mismas imágenes que en Baqueira: sacos llenos de nieve que camiones dejan a pie de pistas para que los operarios de la estación la utilicen para crear estrechos corredores de nieve por los que los esquiadores puedan avanzar. Baqueira-Beret ya aplicó este sistema en 2015 pero durante esta temporada los vuelos de helicópteros con los sacos y el tránsito de camiones se ha convertido en un hecho más repetido.

Si esta técnica es utilizada en el norte de Europa, en el Pirineo catalán es Baqueira la única estación que la lleva a cabo. Una portavoz de la vecina Boí Taüll Resort asegura que su estación no lo ha necesitado nunca. Tampoco es una práctica que se aplique en las otra cinco estaciones que gestiona Ferrocarriles de la Generalitat (FGC). La portavoz de FGC Marta Casanova explica que “por las condiciones de nuestras estaciones y su morfología, el hecho de sacar nieve de un lado para ponerla en otro no nos beneficia en nada. Cuando nieva, toda la estación queda cubierta y cuando no nieva, la nieve que tenemos acumulada en cotas altas no es suficiente como para tomarla y trasladarla a cotas bajas”. Casanova apunta que en Baqueira-Beret está técnica tiene más lógica porque “el hecho de tener una extensión tan grande, y por el desnivel que tienen, sí puede suceder que en algunos puntos se acumule mucha nieve y en otros, no”. Otro recurso para contar con nieve en inviernos especialmente secos, y que se está aplicando en Austria, Suiza o Finlandia, es el snow farming — “cultivo de nieve”—, acumulación y generación de nieve que se almacena durante el año a temperaturas bajas.

El Departamento de Territorio y Sostenibilidad precisa que desplazar nieve es una práctica legal si se limita al espacio natural concedido a la estación. Fuera de este territorio, Baqueira no puede extraer nieve. La Generalitat añade que el otro requisito normativo es que la estación debe solicitar permisos de vuelos para el movimiento de los helicópteros. Baqueira ha subcontratado a la empresa de explotación de hormigón Hormaran para el transporte de la nieve.

Baqueira no ha contestado a la solicitud de EL PAÍS para explicar el procedimiento de extracción y transporte de la nieve. Una portavoz de la empresa indica que es un recurso puntual. Baqueira tiene abiertos 84 de sus 151 kilómetros esquiables. El grueso de nieve es mínimo, de entre 10 y 30 centímetros. El Valle de Arán no ha tenido prácticamente ninguna precipitación durante noviembre y diciembre.