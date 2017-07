El partido de Colau rechaza considerar el 1-O como referéndum vinculante

El diputado Xavier Domènech y la alcaldesa de Barcelona Ada Colau. Massimiliano Minocri | ATLAS

Catalunya en Comú, el partido que lideran la alcaldesa de Barcelona Ada Colau y el diputado Xavier Domènech, encarará el 1 de octubre como una "movilización" y no como un referéndum. La Coordinadora Nacional de la formación ha decidido este sábado apoyar finalmente el documento que elaboró la dirección, que señala que la convocatoria anunciada por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "no es el referéndum" que Cataluña necesita y lo considera una "huida hacia adelante" del Ejecutivo catalán. "Un referéndum es una herramienta de resolución de conflictos, y lo que el Gobierno está planteando es una movilización de soberanía", ha asegurado Domènech al finalizar el debate.

El partido de Colau discutía este sábado tres documentos: el de la dirección, que considera el 1-O como "movilización" pero no como referéndum vinculante, otro que rechazaba participar de cualquier forma en la consulta y otro que pedía involucrarse en ella. Al final, se ha impuesto el primero, de modo que los comunesparticiparán en el 1-O pero sin entenderlo como un referéndum vinculante. Tras la reunión de la coordinadora en Terrassa (Barcelona), el diputado de En Comú Podem Xavier Domènech ha explicado que se ha decidido apoyar esta convocatoria como movilización popular "por el derecho a decidir frente a la negativa del PP" al diálogo. "Daremos apoyo a cualquier movilización en defensa del derecho a decidir, y eso incluye el 1 de octubre", ha afirmado Domènech.

Sin embargo, el diputado ha recordado que "una gran parte del país no se siente llamada" a votar el 1-O, por lo que ha instado al Gobierno de Puigdemont a reflexionar al respecto. "Seguiremos trabajando para conseguir el referéndum efectivo que Cataluña necesita, más allá de hojas de ruta", ha añadido Domènech. No obstante, preguntado por si su formación llamará a participar en el 1-O, Domènech asegurado que esta es una decisión que aún no se ha tomado, porque ven "muchas incógnitas" respecto a esta convocatoria.

La propuesta de la ejecutiva ha salido adelante con 85 votos a favor, frente a los 29 que ha recibido el documento partidario de hacer campaña por la participación pero de forma crítica. El tercero de los textos a debate, que abogaba por no participar en ningún caso, no se ha sometido a votación.