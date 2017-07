Vicent Soler pide una financiación con reparto de recursos “vertical” y calendarizar la liquidación

El consejero de Hacienda, el socialista Vicent Soler, ha exigido reformar el sistema de financiación autonómico con una distribución "vertical de los recursos" en función de las competencias de las administraciones, y un calendario para el reparto de la liquidación de ejercicios anteriores. "Con la situación actual no se puede gobernar porque las comunidades autónomas carecen de autonomía financiera", ha indicado Soler en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del jueves en el que las comunidades autónomas del PSOE votaron en contra del reparto de déficit propuesto por el Ministerio de Hacienda.

Soler ha explicado que en el encuentro puso encima de la mesa la necesidad de una reforma del sistema de financiación autonómico y también del reglamento del funcionamiento del propio CPFF. "No es posible que cualquier propuesta del Gobierno se apruebe de manera automática porque tiene 50% de los votos. "Hay que cambiar las reglas del juego porque no puede ser que el ministro decida por todos y de manera unilateral", ha agregado.

Para el consejero el nuevo sistema de financiación debe tener una distribución "vertical" de los recursos diferente de la actual. "¿Por qué tengo que asumir dos años de barracones?, ¿Cómo es posible que yo no tenga dinero para acabar con ellos?", ha destacado el consejero. "Pues no tengo dinero y no puedo hacerlo", ha lamentado Soler, que ha reclamado calendarizar la liquidación de los ejercicios anteriores. "La Generalitat tiene un problema de tesorería. No puede ser que como no hay elecciones en el mes de junio no venga el FLA extraordinario y que los 1.500 millones de la liquidación de 2015 lleguen en julio como si nuestros proveedores pudieran esperar. Así no se puede gobernar, no se puede pagar y no hay autonomía", ha destacado.

El Consell ha mejorado su resultado económico-patrimonial un 42%, 1.906 millones de euros, respecto a 2015. El Fondo de Maniobra negativo, que refleja las dificultades de liquidez de la Administración, mejora en 1.283 millones de euros, el 12,7% respecto al ejercicio anterior. "Los indicadores revelan una evolución positiva, pero la Cuenta General también constata que, sin un nuevo sistema de financiación, la recuperación de la Hacienda valenciana es inviable.

La losa de la infrafinanciación, unida al lastre derivado de la mala gestión del pasado, están hipotecando nuestro futuro", ha indicado el consejero de Hacienda y Modelo Económico. Las provisiones y ajustes negativos, así como la insuficiencia de ingresos, condicionan un resultado económico-patrimonial con un desahorro de 2.636,9 millones, frente a los 4.543 millones de 2015. "Se trata del mejor resultado de toda la serie histórica desde 2011, año en el que el desahorro se situó en 6.648 millones, lo que supone un descenso del 60,3% respecto a esta fecha", ha señalado Soler.