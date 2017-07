Los cuatro ex de Ciudadanos de las Cortes Valencianas pasan al grupo de no adscritos

Los cuatro diputados que abandonaron el grupo parlamentario Ciudadanos las Cortes Valencianas, Alexis Marí, Alberto García, Domingo Rojo y David de Miguel, pasarán a formar parte del grupo de no adscritos, con los derechos y privilegios recogidos en el reglamento del parlamento.

Así lo establece el informe jurídico que la Mesa de las Cortes ha trasladado este lunes a la junta de portavoces de la cámara para que se pronunciarán al respecto, en la que Compromís y el PSPV han pedido que se articulen mecanismos que garanticen la labor parlamentaria ante la nueva composición de los grupos.

La portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ha manifestado en declaraciones a los periodistas en los pasillos de las Cortes su satisfacción por que no se haya aceptado la petición de los exdiputados de Cs de formar grupo propio. "No entendíamos que tuviera que haber diferencias con los otros dos diputados no adscritos", en referencia a Covadonga Peremarch y Miquel Domínguez, según Sánchez.

Así, los cuatro diputados tendrán derecho, entre otros, a formar parte de una comisión con voz y voto, a formular preguntas orales en uno de cada cinco plenos; a formular preguntas orales y escritas en comisiones; a realizar explicación del voto en los plenos; y a presentar enmiendas parciales a iniciativas parlamentarias.

Sin embargo, no tendrán derecho a constituir grupo ni a tener portavoz; tampoco a tener presencia en la comisión permanente; ni a formular interpelaciones ni mociones subsiguientes, ni a tener potestades para contratar a personal, y se situarán en la última fila del hemiciclo, junto a los otros dos miembros del grupo de no adscritos. Respecto a la ubicación de sus despachos, se decidirá en la próxima reunión del Mesa, ha informado Sánchez.

En cuanto a la situación en la que quedará el grupo parlamentario de Ciudadanos, Sánchez ha explicado que se les detraerán los recursos económicos al reducirse el número de miembros del grupo, y perderán también un diputado en las comisiones, que gana el PSPV, en aplicación de la ley D'Hont.

El portavoz del PSPV, Manolo Mata, ha manifestado que ante la nueva situación planteada hay que buscar una combinación que posibilite "la fluidez del debate político" sin perjudicar los derechos fundamentales de todos los diputados, y "sumar" todas las voluntades que garanticen la labor parlamentaria de todos los grupos.

En el mismo sentido se ha pronunciado la portavoz de Compromís Mireia Mollà, quien ha recordado que el reglamento de 2008 fue hecho "ad hoc por el PP con mayoría absoluta", para "debilitar" en ese momento el escenario político de Compromís y EU, y ahora tendría que verse "el escenario más deseable" para la situación actual del grupo de los no adscritos.

La portavoz del PP, Isabel Bonig, ha pedido "responsabilidad" y no "filibusterismo jurídico", y ha señalado que el derecho "es susceptible de múltiples interpretaciones pero las hay demasiado arriesgadas" y pueden incurrir en "fraude de ley", en referencia a la propuesta de Compromís, y ha defendido que los derechos de los diputados no adscritos están fijados en el reglamento de Les Corts.

Antonio Montiel (Podemos) ha señalado que "no está claro que esa resolución pueda ser aplicable a este caso" pero ha defendido que "todos los derechos individuales de los diputados tiene que ser respetados".