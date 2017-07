Puigdemont cesa a Baiget por sus dudas sobre el referéndum

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha destituido hoy al consejero de Empresa, Jordi Baiget, quien esta mañana ha mostrado dudas sobre la viabilidad del referéndum. Baiget había afirmado que “probablemente” no se podrá llevar a cabo la consulta del 1 de octubre y ha llamado a tener en cuenta la posibilidad de repetir una votación como la del 9 de noviembre.Santi Vila, actual consejero de Cultura, asumirá la cartera de Baiget.

Las dudas sobre el futuro del consejero que ha dudado públicamente de la viabilidad del referéndum se han prolongado apenas doce horas. Pese a que la cúpula del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) ha apoyado al consejero díscolo a mediodía, Puigdemont se ha visto obligado a su destitución a última hora de la tarde para que no se rompieran los complicados equilibros del Gobierno catalán. El president lo ha anunciado mediante un mensaje en Twitter.

Baiget, que pertenece al PDeCAT había asegurado en una entrevista que hoy publica El Punt-Avui que "el Estado tiene tanta fuerza" que "probablemente" no se podrá celebrar el referéndum, sino "algo diferente que se puede asemejar al 9-N", en referencia al proceso participativo del 2014. El consejero ha recalcado que no se tiene que "despreciar" el Estado, puesto que en el "minuto 1" de aprobar la ley de referéndum llegará "la suspensión". Al finalizar un acto institucional con las diputaciones catalanas, Baiget se ha reafirmado en que el Gobierno catalán no puede "cerrarse a ninguna opción" en el caso de que no se pueda celebrar el referéndum y, preguntado al respecto, tampoco ha rechazado unas elecciones.

Nada más conocerse estas palabras la CUP, socio parlamentario de Carles Puigdemont, ha pedido la dimisión del consejero de Empresa tras conocerse sus declaraciones. "Si no está en condiciones de afrontar los envites del Estado que deje paso a otra gente", ha dicho.

El relevo entrará en vigor mañana cuando se publique en el Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), según ha informado la Generalitat, que ha señalado que Santi Vila mantendrá, temporalmente, el cargo de conseller de Cultura hasta que se nombre a un nuevo titular.