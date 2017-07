Junqueras: “En ninguna parte está prohibido que hagamos el referéndum”

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha defendido este lunes la celebración del referéndum previsto para el 1 de octubre, así como la legalidad de la ley de ruptura que prepara la Generalitat y cuyos detalles serán presentados este martes en un acto público. "Solo hay una legalidad, que es la que nos asiste en lo que estamos haciendo. En ninguna parte está prohibido que hagamos el referéndum", ha asegurado Junqueras en RAC1. El presidente de Esquerra Republicana entiende que es "el Estado español quien se ha obligado a interpretar sus normas respecto al derecho internacional".

Al ser preguntado sobre el contenido del segundo borrador de la ley de ruptura publicado por EL PAÍS Junqueras ha aseguro que no había leído la información, y ha añadido: "Puede ser que se lo inventen". A renglón seguido el líder republicano ha equiparado la publicación de esa noticia a las difundidas por otros medios en las que se aseguraba que él era musulmán, que un tercio de las juventudes de su partido estaban formadas por yihadistas o a la publicación de fotografías en las que supuestamente aparecía rezando en una mezquita junto a dos mujeres.

Quin país més difícil d'entendre: te'n vas a dormir nazi i et despertes bolivarià. I potser per dinar ja serem nordcoreans. 🚱 — Carles Puigdemont (@KRLS) 3 de juliol de 2017

Al ser preguntado por un tertuliano de la emisora si era cierto o no, como publica EL PAÍS, el que el presidente de la Generalitat se reserva la facultad para nombrar al fiscal general de Cataluña y el presidente del Tribunal Supremo catalán, Junqueras ha insistido: "No tengo ni idea si el borrador es falso o no. Lo explicaremos mañana".

Un consejero duda del 1-O El consejero de Empresa y Conocimiento,Jordi Baiget, ha asegurado que "el Estado tiene tanta fuerza que probablemente" no se podrá celebrar el referéndum, sino "alguna cosa diferente que se puede parecer al 9-N", en referencia al proceso participativo de 2014.



En una entrevista en El Punt Avui, Baiget, que pertenece al PDeCAT, ha sembrado dudas sobre la posibilidad de que la cita prevista para el 1 de octubre pueda celebrarse y ha destacado que "una parte del Govern", en la que él se incluye, no participa "en el núcleo duro de las decisiones" del 1-O: "Y esto genera lo que genera", ha añadido.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, también ha reaccionado a la información de este diario. "Qué país más difícil de entender: te vas a dormir nazi y te despiertas bolivariano. Y a lo mejor a la hora de comer ya seremos norcoreanos", ha escrito en Twitter para referirse al retocado borrador de la Ley de Transitoriedad Jurídica (LTJ), que prevé activar un proceso “participativo de base ciudadana” para redactar y aprobar la hipotética Constitución de la República catalana. Antes, sin embargo, la ley proclama ya esa República y se erige en “norma suprema” mientras no haya una Constitución.

De manera muy distinta ha valorado el PSC ese segundo borrador. "La ley de ruptura 2 es un absoluto disparate que confirma que Junts pel Sí y la CUP trabajan a escondidas para imponer una ruptura que la mayorías de los catalanes no quiere", ha explica Salvador Illa, secretario de organización de los socialistas catalanes, que ha insistido en su receta para desbloquear la situación política catalana: diálogo, negociación y pacto entre el Gobierno de España y la Generalitat