Muere un bebé que nació tras practicarle una cesárea a su madre ya fallecida

Un bebé que nació este sábado con apenas seis meses de gestación tras realizar los médicos del Servicio de Urgencia Médica de Madrid (Summa) una cesárea post mortem a su madre, que acababa de fallecer de un ataque al corazón, no ha logrado sobrevivir ni 24 horas. El neonato, un varón que nació sin pulso y que tuvo que ser reanimado, ha muerto finalmente este domingo por la tarde, según han confirmado fuentes hospitalarias citadas por el 112.

Un portavoz del Summa ha informado a este diario de que el suceso ocurrió ayer sobre las seis de la tarde en un piso de la calle Fernando Chueca Goitia del distrito madrileño de Vallecas, desde el que un hombre comunicó al 112 que a su pareja, embarazada de seis meses, "le costaba respirar".

Al llegar los efectivos de emergencias "minutos después", encontraron a la mujer, de 36 años, en parada cardiorrespiratoria y le practicaron la cesárea de urgencia, al tiempo que la reanimaban, en una práctica "recomendada porque es la más segura para salvar la vida de ambos".

"Tratar de reanimar a la madre con el bebé dentro es muy difícil por la presión del niño, así que el mejor modo de recuperarla es hacerle la cesárea mientras se le practica la maniobra de reanimación y así se puede intentar salvar las dos vidas", ha explicado el portavoz, que considera esta técnica "de manual".

Así, a la madre la trataron de reanimar durante 35 minutos, el tiempo estipulado en estos casos, pero finalmente falleció. Mientras tanto, el bebé nació pero sufrió una parada cardiorrespiratoria y tuvo que ser también reanimado. En unos 15 minutos, el niño recuperó el pulso y pudo ser estabilizado y trasladado en una unidad de neonatos especializada del Summa que cuenta con incubadora al Hospital Materno Infantil del Gregorio Marañón (Maternidad de O'Donnell), donde ingresó en estado muy grave.

Allí, el bebé, del que solo se sabe que era un varón, ha fallecido esta tarde a pesar de los esfuerzos de los médicos de la Maternidad, según ha confirmado un portavoz del hospital al 112. En el hospital no han facilitado más información al tratarse de un menor y no contar con el consentimiento de la familia. Tampoco el portavoz del Summa ha podido facilitar más datos de los padres ni del niño, pero sí que el hombre aseguró que su pareja "no padecía ninguna enfermedad". Será la autopsia la que determine la causa del ataque al corazón.

La mujer estaba en el sexto mes de embarazo, es decir, entre las semanas 21 a 24. De media, un bebé en este punto ya avanzado de su desarrollo puede pesar en torno a los 750 gramos y medir hasta 35 centímetros. A los bebés nacidos antes de la semana 32 se los considera "grandes prematuros".

"Era muy complicado que sobreviviera el bebé", admite el portavoz del Summa, que recuerda un único precedente de cesárea post mortem en Madrid hace siete años, en el que el bebé también sobrevivió, pero apenas unos días. Fue en octubre de 2010, cuando una mujer, Khadija El Haddad, fue atropellada en Collado Villalba cuando cruzaba un paso de cebra.

La víctima era de origen marroquí, tenía 26 años y le faltaban unos días para salir de cuentas. A causa del accidente, sufrió un traumatismo craneoencefálico y le hicieron una cesárea mientras le hacían la reanimación. Murió y el niño presentaba igualmente una parada cardiorrespiratoria al nacer y fue intubado y trasladado al hospital La Paz, donde murió unos días después.