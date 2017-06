La propietaria de un herbolario, acusada de secuestrar a su marido para que no se operara un cáncer

Francisco Manuel Crespo recibió en abril de 2008 el mazazo de su vida. Tenía un tumor letal en el cerebro que aconsejaba una intervención quirúrgica urgente. Pero le entró el pánico al quirófano y decidió dejar su salud en manos de su mujer, propietaria de una herboristería en Alicante y firme defensora de terapias alternativas basadas en la homeopatía. La herbolaria, Clara Inés Ibarra, ha sido juzgada este miércoles por mantenerlo supuestamente secuestrado en casa y someterle a un trato degradante para impedir que recurriera a la medicina convencional. Fran o Paco, como le conocían los suyos, fue rescatado por su familia y la policía, se operó, pero acabó falleciendo cuatro años más tarde, el 8 de mayo de 2013, a la edad de 49 años.

La fiscalía reclama ahora para la mujer una condena de ocho años y medio de prisión por un delito de detención ilegal y otro contra la integridad moral. Según la acusación pública, Clara Inés sometió al enfermo durante semanas a un “riguroso control físico” que pasaba por restringirle incluso “la alimentación al máximo en calidad y cantidad”. Lo encerró en la habitación de un piso de la playa de San Juan, y aisló completamente del mundo exterior impidiéndole cualquier contacto con parientes y amigos con la excusa de que su tratamiento lo desaconsejaba. La procesada niega esas acusaciones. Su abogada entiende que debe ser absuelta porque la víctima fue siempre libre para tomar sus propias decisiones.

El 22 de febrero de 2009, Fran logró alertar de su situación a su mejor amigo a través de un mensaje al móvil en el que le pedía que avisara a su madre para que acudiera a recogerlo, pues no soportaba más el calvario que decía estar viviendo. La madre, Estefanía López, se presentó al día siguiente en la vivienda y, a diferencia de otras veces, cuando sus llamadas al timbre no obtenían respuesta, logró enfrentarse cara a cara con su nuera y ver a su hijo. “Esta señora -ha dicho hoy la testigo en alusión a la sospechosa- me había llamado por teléfono para decirme riéndose que no iba a volver a verlo. Cuando entré en la habitación estaba en un colchón, desnudo, solo con un pañal y lleno de manchas de orines”. “Estaba destrozado, con la cara como desfigurada y cuando salió de allí se echó a llorar como un niño”, ha añadido el amigo al que el paciente pidió auxilio.

Francisco Manuel Crespo apenas podía moverse de la cama. Pero reveló a los policías municipales que acudieron al apartamento que estaba retenido en contra de su voluntad y les dijo que quería marcharse con su madre, algo a lo que Clara Inés se negaba en rotundo, según el atestado policial. En los días posteriores, el enfermo denunció a su esposa porque creía que ésta quería “matarle” y otorgó unos poderes ante notario a favor de su madre para interponer una demanda de divorcio, un proceso en el que un juez de Familia acabó concediéndole la custodia de los dos hijos menores del matrimonio.

La herbolaria rechaza que mantuviera secuestrado a su marido para impedirle que se operara. Según la versión exculpatoria que ha esgrimido ante el tribunal de la sección décima de la Audiencia de Alicante, fue él mismo quien decidió voluntariamente no pasar por quirófano porque tenía “miedo a morir”. Además, ha matizado, el hombre nunca abandonó el tratamiento médico convencional que le habían prescrito los facultativos y los productos de homeopatía que tomaba eran únicamente “complementarios”.

Clara Inés Ibarra atribuye la denuncia de su marido y el hecho de que quisiera abandonar el domicilio conyugal a una discusión “muy caliente” que ambos habían mantenido la noche anterior a la intervención policial. El motivo de esa riña, según su propia declaración, era que su suegra, Estefanía, había ido a visitarle un día antes y le había dado “una pastilla” a sus espaldas. “Me han hecho un daño irreparable con sus mentiras, falsedades y calumnias. Yo me casé con mi marido para estar con él en las buenas y en las malas. Estuve en las malas incondicionalmente y por eso estoy hoy aquí. No me arrepiento de haberle cuidado como le cuidé porque lo hice con todo el amor del mundo”, ha puntualizado la herbolaria.

Su testimonio ha sido respaldado por uno de sus hijos, fruto de otra relación, y la amiga que acudía a limpiar la casa, frente a numerosos amigos y parientes de su marido que la responsabilizan de haberle manipulado y mantenerlo alejado de ellos durante meses. El juicio, que ha quedado visto para sentencia, se ha convertido por momentos en un debate sobre la medicina natural. El fiscal ha concluido que la acusada “impuso” a la víctima su voluntad para alejarle de los tratamientos médicos convencionales en favor de otros “no contrastados científicamente”, valiéndose para ello de un “trato degradante” que provocó en el paciente un “sufrimiento prolongado en el tiempo”, le causó un “aislamiento vital” y un deterioro físico y mental que le impedían discernir qué era lo mejor para su salud.

En esa línea, el neurocirujano que le operó en 2009, un profesional del hospital La Fe de Valencia con 45 años de experiencia en esta especialidad, ha explicado que el enfermo podía morir en cualquier momento debido a la hipertensión craneal que le provocaba el tumor. En su opinión, su situación era “crítica” y no podía “decidir por sí mismo”, por lo que tuvo que luchar “a brazo partido” para convencerle.