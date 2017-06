En Valencia no se da la desafección por el turismo de Barcelona

El malestar vecinal hacia el turismo masivo, que en ciudades como Barcelona ha calado entre los vecinos, "no ocurre en Valencia", ha asegurado rotunda la primera teniente de alcalde de Valencia, responsable de Turismo, Sandra Gómez, quien ha asegurado que los sondeos en poder del Consistorio, "no indican desafección de los vecinos" hacia el turismo.

El Gobierno municipal llevará al pleno de mañana jueves el Plan Estratégico de Turismo de Valencia (2017-2020), ha recordado Gómez: “Queremos garantizar la convivencia entre residentes y turistas y fomentar el desarrollo de una industria turística de calidad, que genere beneficios económicos a la ciudad”.

El plan, que Gómez espera que sea aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos del Consistorio, pretende llegar a los 5,3 millones de pernoctaciones anuales en los próximos cuatro años, 3,5 millones de llegadas al aeropuerto e incrementar el gasto medio diario del turista un 15%.

Sobre los apartamentos turísticos, la concejal socialista ha dicho que el equipo de gobierno local va a regularlo -las medidas se darán a conocer en los próximos días-. Habrá programas de sensibilización turística para evitar conflictos con los vecinos porque el sector es uno de los mayores motores económicos y de empleo de Valencia.

"Soy consciente de que puede haber roces de convivencia [entre vecinos y turistas] pero si me pregunta si existe un sentimiento mayoritario de confrontación, mi respuesta es no", ha subrayado Gómez. La edil ha dicho que respeta protestas como la del colectivo vecinal Amics del Carme contra los apartamentos turísticos pero ha añadido que ese hecho no puede marcar toda la política municipal. "Tenemos que conservar un equilibrio", ha añadido.

Desde la oposición, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, ha denunciado que el problema de los apartamentos turísticos ilegales sigue sin resolverse. "Estamos en el tercer verano de la legislatura y el problema de los apartamentos turísticos ilegales sigue sin solucionarse", ha dicho Giner, al tiempo que ha argumentado que el turismo "debe enfocarse hacia la búsqueda de la calidad y el bienestar de los vecinos".

Por otro lado, los últimos datos difundidos por el INE corresponden al primer trimestre del año y arrojan incrementos de turistas. La Comunidad Valenciana fue el cuarto destino por autonomías de los turistas españoles de enero a marzo, con 3,3 millones de viajes, el 8,5% del total, y Andalucía y Cataluña fueron los dos principales destinos del turismo nacional.

El gasto medio por persona fue de 124 euros en la Comunidad Valenciana; los gastos medios más altos por persona se registraron en los viajes a Canarias y Madrid.