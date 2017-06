La Guardia Civil interroga a funcionarios sobre el referéndum

La Guardia Civil está interrogando, en el marco de una investigación judicial, a funcionarios de la Generalitat a propósito de la campaña institucional que anima a los catalanes residentes en el extranjero a participar, el próximo 1 de octubre, en el referéndum sobre la independencia. Los funcionarios declaran en calidad de testigos en una investigación abierta por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. Esa investigación se centró inicialmente en unas declaraciones del exmagistrado y entonces senador de Esquerra Santiago Vidal, en las que afirmaba que la Generalitat había obtenido de forma ilegal datos fiscales de los catalanes.

Según ha concretado esta mañana Catalunya Ràdio, los interrogatorios a funcionarios se producen desde hace dos semanas. Se trata de trabajadores públicos tanto del departamento de Difusión como del Departamento de Exteriores. La Guardia Civil también ha citado a personal externo, como los trabajadores de la agencia de publicidad que el Gobierno contrató para la campaña institucional sobre el voto en el exterior.

La consejera de Gobernación de la Generalitat, Meritxell Borràs, ha lamentado que la Guardia Civil haya citado a declarar a varios funcionarios de la Generalitat por la campaña institucional para incentivar el voto exterior: "No me sorprende y lo lamento mucho", ha asegurado en la emisora Rac1. Los trabajadores públicos pueden tener la "tranquilidad absoluta porque las cosas se están haciendo correctamente", ha añadido. Borràs ha apuntado también que los funcionarios citados no dependen de su departamento sino del de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores, liderado por Raül Romeva.

En apenas cinco meses, la causa judicial se ha ampliado y ha pasado a examinar diversos aspectos tanto del proceso independentista como de la convocatoria del referéndum. El juez abrió diligencias, inicialmente, el pasado mes de febrero por revelación de secretos. El magistrado admitió a trámite la denuncia del abogado Miguel Durán contra Santiago Vidal por sus polémicas conferencias públicas, en las que admitía que el Gobierno catalán estaba cometiendo ciertas ilegalidades en el camino a la independencia.

Tres investigados

Solo un mes más tarde, el juez incluyó como investigados al secretario de Hacienda del Gobierno, Lluís Salvador, y al jurista Carles Viver Pi i Sunyer a raíz de una querella presentada por el partido político Vox. Aunque los tres están formalmente investigados, ninguno de ellos ha prestado declaración por ahora en una causa que está bajo secreto de sumario desde abril. Además de solicitar diversas diligencias -por ejemplo, la transcripción de la comparecencia del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, en la que desmentía a Vidal- el juez ha tomado declaración personalmente a diversos testigos.

La última ampliación ha sido mucho más reciente y ha sido propiciada por la fiscalía. El pasado marzo, la Fiscalía Superior de Cataluña abrió diligencias para averiguar si la Generalitat estaba realizando preparativos para celebrar el referéndum. Y, en particular, quiso indagar la campaña institucional para fomentar el voto en el exterior. Al existir otras investigaciones abiertas, la fiscalía ha decidido remitir sus actuaciones al titular del juzgado de instrucción número 13, según han confirmado fuentes de la institución. La Guardia Civil actúa como policia judicial en el caso y, en el marco de las pesquisas que indaga el juez, ha decidido tomar declaración a los funcionarios.