Albiol vota en Badalona a favor de la plurinacionalidad de España

El grupo municipal del PP de Badalona, con el concejal Xavier García Albiol al frente y que es también presidente del partido en Cataluña, votó la noche de este martes a favor de una moción presentada por el PSC en el pleno en la que se pide el reconocimiento de España como un Estado plurinacional, una reforma de la Constitución y una mejora de la financiación de Cataluña.

La moción fue aprobada con los 10 votos a favor de los concejales del PP y los cuatro del PSC, mientras que los cinco ediles de la coalición Guanyem Badalona, a la que pertenece la alcaldesa, y los dos de Esquerra votaron en contra, junto con el edil del PDeCAT. Los dos de ICV-EUiA se abstuvieron, al igual que el de Unió Democràtica y el de Ciudadanos.

El texto tiene cinco puntos en los que se constata que "no existe democracia ni Estado de Derecho sin respetar la legalidad" y se exige a la Generalitat que si pide la colaboración del Ayuntamiento de Badalona lo haga por escrito y con la firma del responsable que corresponda. También se reclama pedir un informe al secretario municipal y "proteger al funcionariado" del Ayuntamiento para que no haya de colaborar en la consulta.

La moción para rechazar el calendario del proceso de independencia y buscar un acuerdo para una reforma constitucional, que es así como se titula, realiza una serie de consideraciones previas sobre el pronunciamiento de la Comisión de Venecia, el Consejo de Garantías Estatutarias y el anuncio de convocar un referéndum unilateral, así como la inexistencia de una mayoría a favor de la secesión.

En la penúltima de estas consideraciones, la moción asegura que "la mayoría de la ciudadanía en Cataluña está de acuerdo en encontrar una solución a través del diálogo, la negociación y el pacto que, desde nuestro punto de vista, debería servir para fortalecer el autogobierno de Cataluña, mejorar su financiación y reconocer el carácter plurinacional de España".

Conxa Campoy, concejal del PSC, ha explicado a EL PAÍS su "sorpresa" por la decisión del PP de Badalona de apoyar el texto de la moción socialista. "No habíamos hablado nada con ellos ni teníamos la intención de presentar la moción, pero como no nos gustó la que ellos llevaron a pleno presentamos ese texto alternativo que al final acabó votando el PP", ha asegurado.

García Albiol ha matizado esta mañana su posición y ha acusado al PSC de "confundir sus deseos con la realidad". El líder del PP catalán ha explicado que "no ha habido ni habrá ningún apoyo a la plurinacionalidad de España". El argumento del PP es que la moción aprobada recoge el concepto de la plurinacionalidad en la exposición de motivos y no en la parte final de la moción donde se relata los acuerdos.

Por otra parte, el pleno del Ayuntamiento de L'Hospitalet, la segunda ciudad más importante de Cataluña en número de habitantes, no se posicionó ni a favor ni en contra del referéndum secesionista, después que se produjera un empate en la votación de la moción presentada por el PP que rechazaba la consulta del 1 de octubre.

El texto reclamaba que el consistorio, presidido por la socialista Núria Marín, rechazara "un referéndum ilegal y antidemocrático" y recibió los cotos a favor de los siete concejales que suman PP y Ciudadanos. Fueron los mismos votos que sumaron los ediles contrarios a la moción (PDeCAT, Esquerra Republicana, ICV-EUiA y la CUP, mientras que los 11 concejales socialistas se abstuvieron, igual que los dos no adscritos.

El argumento del PSC de L'Hospitalet de Llobregat para no secundar la moción del PP es que no existe una convocatoria formal del referéndum, sino una simple declaración de intenciones, por lo que no es necesario pronunciarse sobre ello. Sin embargo, la dirección socialista recuerda que su posicionamiento político en contra del referéndum es muy claro. Miquel Iceta, primer secretario del PSC, ha expresado en numerosas ocasiones que su partido no colaborará "en nada que sea unilateral e ilegal", en alusión al referéndum.

La moción aprobada en Badalona es un texto que ha remitido la dirección del PSC a todos los grupos municipales de sus ayuntamientos. En cada caso, serán los concejales los que decidirán si presentan ese texto como alternativa a la moción del PP, que es lo que ha ocurrido en Badalona, o bien no se pronuncian.

Después de ser rechazada la moción del PP en L'Hospitalet, García Albiol escribió en Twitter: "Socialistas de L'Hospitalet permiten con su abstención que el Ayuntamiento no se posicione contra el referéndum separatista. Muy triste".