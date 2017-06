Patrimonio paraliza el derribo de un convento de 1929 autorizado por el Ayuntamiento

La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid ha paralizado el derribo del Convento de las Damas Apostólicas del Sagrado Corazón de Jesús autorizado por el Ayuntamiento de la capital a través de una declaración responsable. El edificio, de 1929, está protegido por la Ley 3/2013 del Patrimonio Histórico por ser un edificio conventual anterior a 1936, pero el Consistorio no tiene actualizado su catálogo de elementos protegidos, por lo que este tipo de ilegalidades pueden ocurrir. "Este no es el primer caso, pero me temo que tampoco sea el último. Fíjate el daño que pueden hacer en un día", explica la directora general de Patrimonio, Paloma Sobrini.