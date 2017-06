El Gobierno catalán avisa a los inversores de nuevos “escenarios” políticos

El Gobierno catalán ha incluido en la información que envía a los inversores una advertencia sobre “la evolución política” que está teniendo lugar en Cataluña y que podría llevar a “escenarios institucionales alternativos”, pero sin hacer mención al referéndum. Pese a que a finales de año el 78% de la deuda catalana estará en manos del Estado, fuentes del Ejecutivo explicaron que hay unos 6.000 millones en bonos en manos de inversores. El vicepresidente Oriol Junqueras, además, ha anunciado ya su intención de tratar de volver a los mercados en 2018.

El Ejecutivo catalán actualiza cada seis meses la información económica y financiera que remite a los inversores. En esa presentación, actualizada el pasado mes de mayo, detalla la evolución macroeconómica de la comunidad, la situación fiscal de la Administración catalana y las perspectivas de deuda y tesorería. En ese documento no se hace referencia al proceso soberanista ni al referéndum, pero la Generalitat sí formula una advertencia al final del documento.

Ya en enero, el Ejecutivo catalán tuvo que añadir un aviso al documento inicial —que entonces no lo recogía— según informó El Confidencial. En esta ocasión, el Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda ha decidido formular la advertencia de entrada. El documento acaba advirtiendo de que la información que se ofrece “está elaborada en base a la situación política actual y al marco legal existente” y que “no contempla la evolución política que está teniendo lugar en Cataluña” y que “podría llevar a escenarios institucionales alternativos” a causa de los debates existentes en la comunidad, “España y Europa”.

La presentación, no obstante, no hace mención al referéndum unilateral anunciado por el presidente Carles Puigdemont. Fuentes del Ejecutivo recuerdan que cuando se publicó el documento la fecha del 1 de octubre todavía no había sido anunciada. Aun así, el Ejecutivo catalán sí había anunciado en varias ocasiones que habría “referéndum o referéndum”, en palabras del president. En lugar de eso, el documento avisa que la información que se ofrece debe ser leída junto a toda la otra disponible sobre el Gobierno de la Generalitat. La consejería concluye que los inversores deben “elaborar su propio estudio” y “evaluar y juzgar” la relevancia de la información contenida en la presentación.

En los últimos cinco años, el documento se ha ido actualizando cada semestre para dar a conocer a los tenedores de bonos de la Generalitat la situación económica y financiera de la Administración catalana. Sin embargo, Junqueras quiere llegar también ahora a los fondos e instituciones financieras con la intención de volver a emitir deuda en los mercados financieros, que se cerraron a la deuda catalana en 2012. “Somos una economía que crece al 3,5% y tenemos un déficit del 0,9%. Crecemos a un nivel cuatro veces superior a nuestro déficit”, argumentó precisamente Junqueras anteayer en un almuerzo ante empresarios de la Cámara de Comercio de Barcelona.

Renegociar la financiación

La Generalitat pedirá 7.340 millones al FLA En el documento a los inversores, la Generalitat informa de que este año estima que necesitará 7.340 millones de euros en deuda. Todos ellos se pedirán al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). De esta cantidad, 5.891 millones irán a vencimientos; 1.324 a cubrir el objetivo de déficit, del 0,6% del PIB, y 125 millones a otros fines. Hasta el mes de abril, la Generalitat había ingresado 3.598 millones de euros.

En la presentación para inversores, la Generalitat apunta que la “consolidación fiscal” es una prioridad para el Ejecutivo catalán. “Las cuentas públicas están siendo reequilibradas bajo los principios de austeridad y sostenibilidad”, señala la presentación, que recuerda que entre 2010 y 2016 Cataluña ha reducido su déficit público en un 78%, del 4,48% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2010 al 0,93% en 2016. El documento también detalla las medidas adoptadas por el Ejecutivo catalán, desde los recortes de gasto y personal hasta la introducción de nuevos impuestos, como el que grava las bebidas azucaradas o los pisos vacíos en manos de la banca.

El departamento de Junqueras también se vale del documento para denunciar que los ingresos autonómicos están basados en un “complejo y desequilibrado” modelo de financiación. Y si bien la Generalitat no detalla a los inversores sus planes soberanistas, sí considera que el marco del sistema de financiación “es insostenible” y “debe ser renegociado”.