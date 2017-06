Puigdemont se ofrece por carta a ir al Congreso para debatir sobre el referéndum

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha enviado este viernes una carta a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en la que se ofrece a ir a la Cámara lo "más pronto posible" para participar en un debate sobre el referéndum. "Me parece importante que todos los diputados del Congreso puedan escuchar, en tanto que máximo responsable institucional de Cataluña, las razones por las cuales hemos llegado hasta aquí", expone en la misiva.

Puigdemont recuerda a la presidenta que ya ha convocado el referéndum para el 1 de octubre pese al rechazo del Estado, pero considera que "un debate de esta trascendencia es necesario y se ajusta a lo que los ciudadanos esperan de sus instituciones de representación".

La Generalitat ha cambiado de opinión en diversas ocasiones respecto a la posibilidad de acudir al Congreso para defender su hoja de ruta. Primero se negó a asumir el órdago que le lanzó el Gobierno central, al considerar que no iría sin antes pactar algún acuerdo que le permitiera participar en una votación con posibilidades de no ser noqueado. Poco a poco ha matizado esa posición, hasta el punto de abrir la puerta a ir siempre y cuando no hubiera votación, pero siempre y cuando le formalizaran una invitación.

Finalmente, ha sido el propio presidente de la Generalitat, mediante una carta firmada por su puño y letra el que ha reclamado esa comparecencia. Puigdemont mantiene, no obstante, el desafío, ya que el reglamento del Congreso no contempla la posibilidad de que un presidente autonómico pueda acudir con el formato reclamado por el Gobierno catalán.