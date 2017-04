“Los salarios tienen que subir y el crecimiento debe ser inclusivo”

Arturo León (Madrid, 1963) salió elegido nuevo secretario general de Comisiones Obreras del País Valenciano el pasado 5 de abril tras la sorpresiva retirada de su antecesor en el cargo, Paco Molina. Su candidatura a la dirección del sindicato ganó por 39 votos a la encabezada por Jaume Mayor, del sector crítico, que, de momento, se ha quedado sin áreas de responsabilidad. León se afilió a CC OO en 1988 y actualmente es técnico en prevención de riesgos laborales de la Unidad Periférica de Prevención del Hospital General Universitario de Alicante.Dirigente durante años de la Federación de Sanidad y Sectores sociosanitarios, León habla en su entrevista a El País del Primero de Mayo, de las relaciones con el Gobierno valenciano y de la situación del sindicato.

Pregunta. La economía española vuelve a porcentajes de crecimiento de antes de la crisis. ¿Se está trasladando esa mejora a los trabajadores?

Respuesta. Venimos de una situación de grandes recortes y hay una mejora en la economía pero eso no se traduce en mejoras en la protección social ni en los convenios colectivos. De hecho, la Unión Europea ha emitido un informe sobre España en 2017 donde alerta de los problemas de exclusión social y de pobreza en este país. Plantean una receta parecida a la que proponemos los sindicatos y es que los salarios deben aumentar y el crecimiento debe ser inclusivo, es decir, debe haber una mejor redistribución de esa riqueza.

Le doy alguna cifra: el crecimiento del beneficio empresarial está por encima del 3% y los salarios, de media, han crecido un 1,1% en el último año. Es evidente que mientras la economía se ha recuperado, esto no se ha trasladado a los trabajadores. Por tanto, es un crecimiento injusto. A grandes cifras, desde que entramos en la crisis hasta que hemos salido, hay una desviación de la renta del trabajo a la renta del capital del 10 puntos. Todos hemos entrado en la crisis pero no hemos salido de la misma manera.

P. ¿Hay algún rasgo diferencial, para bien o para mal, en la economía valenciana respecto de la española?

R. Todos los indicadores son peores aquí. La tasa de paro está por encima, aquí tenemos un 19,77% y la media española es del 18,75%. El desempleo en mujeres es superior al de los hombres, aquí es un 21% frente a un 18,70%; en jóvenes, la tasa es del 46%. Si ligas todo eso a que la tasa de cobertura es del 47%, es decir, que, de todas las personas en paro [unas 479.000, según la última EPA], el 47% no tiene una prestación contributiva ni asistencial, el panorama es desolador. ¿Cómo viven? Pues, probablemente, gracias a la ayuda de familiares o porque se van a la economía sumergida o directamente a Casa Caridad. Es muy preocupante.

P. ¿Y las contrataciones?

R. En el mercado laboral nos encontramos la precariedad, los falsos autónomos, los trabajadores pobres, los trabajadores a tiempo parcial, los que trabajan sin estar dados de alta en la Seguridad Social… En el País Valenciano, el aumento de la contratación se concentra en sectores como la hostelería y el comercio, con condiciones más precarias que las que tenían antes de la crisis. La mitad de las personas ocupadas tienen una jornada a tiempo parcial y no es de forma voluntaria.

P. Se entiende entonces que este Primero de Mayo, los sindicatos pondrán el acento en la recuperación de derechos. ¿Esperan una gran movilización?

R. Motivos para salir a manifestarse este Primero de Mayo hay más que de sobra. Tenemos 479.000 parados en una población de cuatro millones y pico. Y una parte de ellos sin ningún tipo de ingreso. Vamos a pedir que esa mejora de la economía se traduzca en una redistribución de la riqueza más justa. Reclamamos empleo estable, salarios justos, pensiones dignas, más protección social, e incorporamos la reivindicación valenciana de una financiación justa porque estamos estrangulados por la deuda, la infrafinanciación y la falta de inversión en los últimos Presupuestos del Estado. Todo ello repercute en la prestación de servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o la dependencia, que disponen de menos recursos que la media española. Además, una vez se han cubierto económicamente los servicios esenciales, queda poco para políticas de empleo o planes de competitividad; y eso te lastra el día a día y el medio plazo. De las cuatro autonomías que aportamos más de lo que recibimos, somos la única que no está considerada rica porque estamos 12 puntos por debajo de los demás.

P. La crisis se ha llevado muchas cosas, también afiliados a los sindicatos. ¿Cómo está CC OO-PV?

R. Durante estos años se ha perdido mucha afiliación, aunque hay excepciones como Federación de Sanidad y Sectores sociosanitarios, la Federación de Servicios a la Ciudadanía, que ha crecido, o la Federación de Enseñanza, que también ha avanzado aunque sea más tímidamente. Hay un cambio de tendencia, no es brusco, pero estamos en condiciones de crecer poco a poco. En términos de representación, no ha sido tanta porque seguimos siendo el primer sindicato y a pesar del cierre de empresas, que afecta más al que más representación tiene, seguimos teniendo una importante afiliación, unas 100.000 personas.

ampliar foto León durante la entrevista. José Jordán

P. ¿Está la afiliación muy desequilibrada entre las federaciones de servicios públicos y las federaciones más de industria?

R. En torno a un 35% o 40% calculo es afiliación de personas que proceden de la Función Pública, y el resto es de industria, construcción, comercio… Donde más se ha perdido ha sido en los sectores industriales, la construcción y servicios pero aun así sigue siendo mayoritaria. La primera federación es la de industria, que tiene cerca de 25.000 afiliados.

P. ¿Cómo está la relación del sindicato con el Gobierno valenciano?

R. Tenemos una trayectoria de dialogo social desde hace años y no hay un cambio de planteamientos. Simplemente hay que hacer una valoración de las tres mesas de diálogo abiertas con ellos, de los compromisos que se asumen y de su traslación a los Presupuestos de la Generalitat. Lo que sí hemos planteado al Consell, que es un gran generador de empleo, es que introduzca cláusulas sociales en los pliegos de licitación. Que la obligación de aplicar el convenio de cada sector conste en el pliego, que cuando haya una sucesión de empresas haya una obligación de subrogación de los trabajadores aunque no lo reconozca el convenio colectivo, que las mujeres víctimas de violencia machista tengan un porcentaje en esas empresas que van a trabajar para la Administración, o los parados de larga duración. No entendemos que todavía no se haya recogido ese guante.

P. ¿Tienen suficiente protagonismo los sindicatos como entidades consultivas de la Generalitat?

R. Tenemos diferencias y no nos resignamos a que se nos pase los proyectos de decretos ley o de leyes en el tramite de información para hacer alegaciones. Nosotros somos la primera entidad social y el primer sindicato y tenemos la capacidad y la voluntad de construir las propuestas desde el principio. Lo que no se puede es estar en la mesa del dialogo social y que se publique en los medios de comunicación las iniciativas del Gobierno, como si no tuvieran conexión. Y en segundo lugar, CC OO tiene 100.000 afiliados y afiliadas y una implantación en todo el territorio y vamos a hacerlo valer. No podemos aceptar que no se nos dé el protagonismo que nos corresponde.

P. La patronal valenciana vive momentos de crisis organizativa. ¿Cómo les afecta que uno de sus interlocutores principales esté en reconstrucción?

R. Nosotros necesitamos una patronal fuerte y organizada y nos consta que están haciendo gestiones para crear una organización que dé respuesta a los requerimientos de una gran patronal. Lo único que podemos hacer es observar la situación y desear que cuaje una organización que pueda dar respuesta a los retos del País Valenciano.

P. Usted proviene del sector de la sanidad. La Consejería está inmersa en muchos cambios; la universalización de la sanidad, la reversión de conciertos hospitales como La Ribera o Dénia. ¿Están de acuerdo con el modelo?

R. Estamos completamente de acuerdo con la universalización de la sanidad porque es lo que había antes del decreto del Gobierno de 2012. No es de recibo que dejen a la gente tirada, sin prestaciones, porque existe algo que se llama derechos humanos. Respecto a la reversión de los conciertos, no se habla de cancelar los contratos existentes, lo que se ha dicho es que el departamento de La Ribera, de gestión público-privada, finaliza el contrato en 2018 y vuelve al sistema público. Nosotros siempre estuvimos en contra de ese modelo, de hecho litigamos y perdimos, y llegamos hasta el Tribunal Supremo pero hemos aceptado las reglas del juego y negociado los convenios colectivos. Siempre hemos pensado que introducir el lucro en la sanidad pública es un riesgo; además, la sanidad pública puede hacerlo sin que una parte de lo que financia la propia Generalitat, vaya a los bolsillos de los accionistas de esas empresas. En todo caso, el contrato finaliza y un gobierno democrático entiende que la gestión de la sanidad debe ser pública. Nunca hemos compartido ese modelo; ni desde el punto económico ni asistencial: porque no soporta la comparación. La Ribera tiene menos médicos de familia que cualquier departamento de gestión pública y menos número de camas por habitante, por poner dos ejemplos.

P. Los jóvenes afrontan un mercado laboral verdaderamente inclemente. ¿Se afilian a los sindicatos? ¿CC OO-PV tiene alguna estrategia para integrarlos?

R. Hay muchas personas que han sufrido durante la crisis pero desde luego los paganos principales han sido los jóvenes, y además de una manera injusta porque pertenecen a una generación muy formada. La relación con ellos es mejorable y lo intentamos. Es verdad que ha habido una brecha en el relato por lo que tenemos que ser capaces de hacerles conscientes que deben sentirse clase trabajadora. Si el sindicato no funciona adecuadamente o no responde a sus expectativas, ellos tienen que involucrarse porque el sindicato es una herramienta de los trabajadores. CC OO visitamos universidades, institutos y centros de FP y vamos a intentar acercar el sindicato a los jóvenes porque hay desconocimiento y desafección. No obstante, y a pesar de todos los problemas que pueda haber, quiero decir que CC OO es la organización juvenil más importante del Estado, con 90.000 jóvenes afiliados. Hay gente muy buena y necesitamos más.

P. En el reparto de responsabilidades de la nueva dirección del sindicato, usted ha dejado fuera al sector crítico a pesar del amplio respaldo que obtuvo en el último congreso. ¿Es una cuestión de confianza?

R. No es una cuestión de fiarse. Previamente al congreso hubo conversaciones y una oferta muy generosa de integración pero, al final, no hubo coincidencia y [los críticos] plantearon una lista de confrontación. Después del congreso, hemos iniciado un proceso para intentar caminar juntos y analizar si hay coincidencia en las formas de participación, en los métodos de gestión, en la forma de funcionar del equipo de dirección o en la elaboración de los planes de trabajo. Si en todo eso hay un grado de identidad adecuado se puede formar un equipo con las garantías de que la gobernabilidad del sindicato no será dificultosa. Les hicimos una propuesta, dos secretarías y dos adjuntías pero ellos la declinaron aunque como la voluntad persiste, lo que no pudo ser al principio, lo puede ser a medio plazo. Nosotros tenemos voluntad firme y sincera de integrar; ahora no todo está en nuestras manos. De todos modos, la organización funciona por los acuerdos de los órganos de dirección y en estos años no ha habido un discurso alternativo. Mejor es alcanzar ese grado de consenso sobre lo que tiene que hacer la organización y luego hablaremos de equipos.

P. ¿Qué papel jugará el ex secretario general de CC OO-PV Paco Molina? ¿Dónde lo ve usted?

R. Hemos nombrado a 10 miembros de la ejecutiva y falta el segundo escalón. Paco Molina no estará en la Ejecutiva pero es un activo importante del sindicato. Tiene una experiencia y unos conocimientos que la organización tiene que aprovechar en el campo de las ideas, los debates, la vinculación con la Universidad o la cultura. Es el espacio donde yo lo veo.