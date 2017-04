El Gobierno valenciano obligado por Hacienda a abonar el IVA impagado del aeropuerto de Castellón

La Generalitat Valenciana se ha visto forzada a realizar una ampliación de capital en la empresa pública del Aeropuerto de Castellón (Aerocas) por un total de 4.950.000 euros, para hacer frente a impagos de IVA que no fueron satisfechos por el anterior Consell. Y pagar la cuota anual a la concesionaria Edeis. El impago es la consecuencia de la decisión de los anteriores gestores de no abonar el impuesto desde el año 2014, cuya deuda asciende a 3.087.380 euros. El Ministerio de Hacienda ha decidido, ante la consulta formulada por Edeis, que hay que incluir el IVA a la base imponible de las cuota anual, de forma que Edeis ha vuelto a facturar a Aerocas el IVA correspondiente a esos años.

Los otros 3.505.260 euros corresponden a la cuota anual a la empresa gestora del aeropuerto para atender el contrato firmado por el anterior Consell, que obliga a la Generalitat a abonar en nueve años 24,5 millones por este concepto, de los que ya se han desembolsado 11,2 millones. La ampliación de capital será suscrita en su integridad por la Generalitat, ya que el resto de socios de Aerocas (Diputación de Castellón y Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana) han renunciado a su derecho de preferencia.

Oltra, ha eludido valorar la moción de censura que Unidos Podemos pretende impulsar contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, porque es una cuestión que "afecta al Congreso de los Diputados", pero ha subrayado que el Ejecutivo que preside Ximo Puig, está preocupado por "las posibles sospechas que puedan caer sobre un gobierno, en este caso el de España, de connivencia con la impunidad de los investigados por corrupción". "Es una cuestión de extraordinaria gravedad", ha agregado. "Si los poderes del Estado funcionan y combaten esa corrupción tenemos una línea de defensa, pero si dejan de funcionar entramos en vías de Estado fallido y eso muy peligros para un Estado y una democracia", ha advertido, recordando que la corrupción es la segunda preocupación de los ciudadanos, según el CIS.

Corredor mediterráneo

La vicepresidenta ha manifestado que el Consell defiende unánimemente el corredor mediterráneo, aclarando que pasa "por donde está el Mediterráneo, por la playa" mientras que si lo hace por donde no hay, es el central". Oltra ha despejado las dudas que ha suscitado la presidenta de la Junta de Andalucía y aspirante a la secretaría general del PSOE, Susana Díaz, que criticó que no se permitiera en el Senado el debate de la moción presentada por el PSOE sobre el corredor mediterráneo. "Cada uno dice lo que quiere y como quiere", ha dicho la vicepresidenta, que no ha querido entrar a valorar estas afirmaciones porque el Consell respeta a los presidentes de otras comunidades y ha incidido en que el fondo de la cuestión es que el Consell "defiende de manera vehemente y única el Corredor Mediterráneo".