¡Que viene la Marabunta!

Se presentan con más de doscientas representaciones en su diario de abordo y el aplauso y la risa para todas las edades. Desde su estreno hace tres años Marabunta ha dejado un rastro de fiesta colectiva por todos los escenarios donde ha pasado. “Si hemos de señalar un mensaje en nuestro espectáculo, este no es otro que la gente ría, que desconecte y se deje llevar” dice Guillem Albà, conductor y alma máter de este gran zafarrancho escénico de música y humor. “Es un espectáculo para reír a través de la figura del clown o el payaso y lo hacemos haciendo uso de dos lenguajes universales como son la risa y la música en directo”.

Junto a Guillem Albà, seis músicos en directo inyectan energía a los gags que se suceden a ritmo vertiginoso en un vis-a vis- sin cuartel entre público y actuantes. “Aunque detrás del espectáculo hay mucho trabajo y ensayos, dejamos siempre una parte abierta para jugar con el público, con los músicos, que también participan activamente en todo el espectáculo, todo cocinado con un humor digamos de poco texto y mucho ritmo musical”. Y aclara. “Si no oyes las risas es que algo no funciona. No puedes mentir. Y en Marabunta afortunadamente se oyen muchas risas”.

En su biografía de presentación señala Guillem Albà sus sueños escénicos desde muy pequeño. “Siendo niño me gustaba crear mis propios espectáculos”. Una afición alimentada en una familia de profesión teatral. “Provengo de una familia dedicada al teatro de marionetas, y desde niño veía como ensayaban horas y horas, actuando, viajando en una furgoneta de un lugar a otro, mientras iba descubriendo lugares, gentes, teatros”.

Defensor de un teatro artesanal, y compañía teatral, aparte de Marabunta, Guillem Alba cuenta en cartera con dos espectáculos más, Pluja, un proyecto de carácter más íntimo junto a la actriz y pianista Clara Peya y por el cual está nominado -con varias candidaturas- para los Premios Max de Teatro y Trau, un espectáculo que rinde homenaje aquel teatro de marionetas de su infancia. “Aprendí de mi familia a ser muy exigente con el trabajo que realizas, y siempre respetando muchísimo al público”. “No tocamos temas de política, nos gusta que nuestro espectáculo sea muy transversal, porque nuestro objetivo es llegar al máximo de gente”.

“La idea de Marabunta es que la gente se lo pase bien, también esa gente que no está acostumbrada a ir al teatro, que cuando salgan tengan ganas de volver” reivindica Guillem Albà. “De las cosas más bonitas que nos suceden, es al acabar la función, cuando saludamos a la gente y vemos sus caras de satisfacción, como te dan las gracias, esto es muy gratificante, y nos está pasando desde hace tres años”. Y añade. “Y esto solo se consigue dando toda la energía que tienes”.

La Marabunta se podrá ver en tres únicas funciones, viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de abril, al Teatro Principal de Valencia.