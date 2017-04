Una comisión investigará al alcalde por contrataciones en Comercio

La crispación política se ha instalado de lleno en el ayuntamiento de Alicante. El alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, y el líder de la oposición, Luis Barcala (PP) , se han enzarzado este miércoles en un debate plagado de acusaciones e insultos cruzados durante el pleno municipal. La sesión ha estado marcada desde el inicio por la tensión. Ambos políticos han recurrido a palabras como "vil", "despreciable", "cobarde" o "mentiroso" y han llegado a desvelar el contenido de una conversación privada que mantuvieron en el despacho oficial de Alcaldía.

El pleno ha acordado finalmente constituir una comisión de investigación sobre 25 expedientes de contratación de la concejalía de Comercio por los que el grupo municipal popular ha denunciado en Fiscalía a Echávarri, al que acusa de prevaricar. Igualmente, ha condenado el despido de una funcionaria interina que es cuñada de Barcala, tras reprochar al alcalde la "arbitrariedad" de su decisión.

La primera de las mociones ha sido impulsada por el grupo de Ciudadanos (C's) pero ha contado con el respaldo tanto de la oposición como del tripartito de izquierdas que gobierna la ciudad (PSPV, Guanyar Alacant y Compromís). La portavoz de C's, Yaneth Giraldo, ha justificado la propuesta en la necesidad de"despejar cualquier duda sobre posibles vinculaciones políticas o de cualquier otra índole entre las empresas adjudicatarias y el ayuntamiento". Los socios de Echávarri la han secundado. Miguel Ángel Pavón, vicealcalde y portavoz de Guanyar, una coalición electoral auspiciada por Esquerra Unida y Podemos, ha anunciado que su grupo será "contundente" y reclamará que se depuren responsabilidades, "incluidas la política", en el caso de que se demuestre una "mala praxis" en la tramitación de los contratos que están bajo sospecha.

A continuación se ha registrado un duro enfrentamiento dialéctico entre Echávarri y Barcala. El alcalde, que ejerce también como concejal de Comercio, ha llamado "cobarde y mentiroso" al dirigente del PP y ha asegurado que no tiene problema alguno en aceptar la comisión de investigación porque "los trabajos se han hecho a precio de mercado, por lo que no se ha malversado ni un solo euro". "No hay nada que ocultar", ha dicho, "y si de la comisión se concluye que ha habido cualquier tipo de irregularidad dolosa, yo seré lo suficientemente contundente para tomar las medidas políticas que haya que tomar. La responsabilidad política se tiene o no se tiene y en el PSOE la llevamos en el ADN".

Por su parte, el portavoz de los populares ha tachado de "indigno" al dirigente socialista y le ha acusado de "desenvolverse bien en el lodazal del insulto fácil, la amenaza y la venganza". En opinión de Barcala, se trocearon contratos y se cometió un delito de prevaricación y el alcalde está "preocupado" por la denuncia en Fiscalía, tanto que "se ha sacado de la manga el Golden Gabi", como ha batuizado al proyecto del regidor de unir mediante un puente los dos muelles del puerto de la ciudad.

El pleno ha terminado, horas después, como empezó. La abstención de Guanyar y Compromís ha permitido que los populares sacaran adelante una declaración institucional planteada de urgencia en la que se condena implícitamente el despido de la cuñada de Barcala, una técnica interina adscrita a la Concejalía de Cultura. Ese cese se oficializó la pasada semana, tan solo dos días después de que Echávarri fuera denunciado en Fiscalía. El primer edil ha atribuido la medida a la amplia reestructuración de la plantilla municipal de interinos que piensa acometer. Aunque ha reconocido que “aceleró” el despido en respuesta a la denuncia presentada por el PP en Fiscalía.

El alcalde ha vuelto hoy a arremeter contra el líder de la oposición con acusaciones de “enchufismo”, aunque le ha reconocido que había "ganado la batalla de recolocar a su cuñada". El líder socialista ha marcado una diferencia clara entre los funcionarios de carrera, "los que vinieron aquí a trabajar con un libro de ochenta temas en la cabeza", de otros empleado “que entraron con el libro de familia en la mano". "Me rebelo contra eso, contra los enchufismos porque es corrupción", ha alegado, al tiempo que defendía la “igualdad de oportunidades entre todos los alicantinos” para acceder a un empleo en el ayuntamiento.

Barcala le ha respondido que su actuación resulta “despreciable”, le ha reprochado la utilización de “listas negras” y ha acabado tendiendo la mano a Guanyar y Compromís para sentarse “a hablar” con ellos sobre “el problema” que supone la continuidad de Echávarri en el cargo. Una declaración que ha sonado como una invitación a la moción de censura. Aunque Pavón y Bellido se han abstenido en la votación sobre la declaración institucional, también se han desmarcado del despido de la funcionaria, han reclamado su admisión y han abogado por el consenso y el diálogo en la reestructuración de los puestos de trabajo del Consistorio.