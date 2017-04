Ximo Puig acusa al PP de ser el partido político “más opaco” de Europa

El presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, ha acusado al PP de ser el partido "más opaco" de Europa" y su transparencia "la de las aguas del Canal de Isabel II". Para el jefe del Consell, la citación del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por Gürtel, la Operación Lezo, la detención de Ígnacio González y la dimisión de Esperanza Aguirre" confirman sus afirmaciones. El anterior gobierno autonómico, en poder del PP, estaba 13 puntos por debajo de la media estatal en transparencia, ha agregado Puig.

Ha sido la respuesta de Puig a las acusaciones de falta de transparencia de la portavoz del Partido Popular, Isabel Bonig, al tiempo que reivindicaba para su Ejecutivo los buenos índices económicos que registra la Comunidad Valenciana. "Todo va mejor que hace veinte meses", ha destacado mostrando el Financial Times, "por primera vez este periódico no habla de la Comunidad por la corrupción, sino porque hay estabilidad jurídica y se puede invertir con garantías".

Durante la sesión de control en las Cortes, Bonig ha pedido a Puig que explique las diferentes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) dando la razón a su grupo parlamentario por no facilitar información. Bonig ha colocado bajo la tribuna de oradores cajas repletas de "infracciones no subsanables" que ha cometido el Consell, cuya "falta de transparencia es transversal", según la diputada, especialmente en Educación, que ha recibido el 37% de las reclamaciones realizadas ante el Síndic de Greuges; Sanidad, por las concesiones administrativas en hospitales; e Igualdad y Políticas Inclusivas.

La parlamentaria popular ha lamentado la ausencia de la vicepresidenta del Ejecutivo, Mónica Oltra, que estaba asistiendo a una comisión de trabajo en Madrid. "No me extraña que haya huido despavorida teniendo en cuenta su mala gestión", ha destacado, recriminándole que no tenga en cuenta las recomendaciones de diversos órganos consultivos como el Síndic de Greuges y la Sindicatura de Comptes o el Consell Jurídic Consultiu.

Cambio en Ciudadanos La diputada alicantina Mari Carmen Sánchez, se ha estrenado hoy como nueva portavoz de Ciudadanos, en sustitución de Alexis Marí, tras la decisión del partido liderado por Albert Rivera de apartarlo del cargo. Junto a Sánchez están Juan Córdoba y Merche Ventura, como portavoces adjuntos.

El presidente ha defendido que las cinco condenas de tribunales al Consell se corresponden a dos solicitudes de información "que no existían", a otras dos solicitudes que suponían una gran cantidad de documentos, y a otra que se está preparando. Puig ha pedido a los populares que no hagan perder el tiempo a la administración valenciana con solicitudes de información como las cajas fijas de 2011 a 2015, ya que esto "entorpece la labor" del Gobierno autonómico.

El jefe del Ejecutivo, que se reúne mañana con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna y su equipo, ha pedido al Gobierno "inversiones justas" para la Comunidad Valenciana, con una dotación presupuestaria que se corresponda con su peso poblacional y Producto Interior Bruto (PIB). "El Consell rechaza unos presupuestos que suponen una reducción de 209 millones de euros respecto a 2016", ha señalado.

El presidente también ha avanzado que el 16 de mayo mantendrá una reunión de trabajo con el lendakari del País Vasco, Iñigo Urkullu, para acordar una posición común en torno a la conexión entre los puertos de Valencia y Bilbao, mediante la línea ferroviaria Cántabro-mediterránea.