Cuatro inquilinos y 11 bomberos heridos en un incendio en Alicante

Un virulento incendio registrado este martes en la planta decimocuarta de un edificio de Alicante ha provocado heridas de diversa consideración a cuatro inquilinos. Además, once de los bomberos que han participado en el rescate de estos afectados han tenido que ser atendidos por los servicios sanitarios, según el balance del suceso facilitado a los medios por la Concejalía de Seguridad. Las llamas se han iniciado minutos después de las 11.00 horas en un inmueble situado en el número 7 de la calle Diosa Tanit , en la zona costera de la Albufereta, y han obligado a movilizar a medio centenar de efectivos entre bomberos, sanitarios, policías locales y nacionales y voluntarios de Protección Civil.

Cuatro miembros de una misma familia que residían en el piso afectado han sido "rescatados in extremis" del fuego por los bomberos. Son tres mujeres de 66, 67 y 93 años y un hombre de 73 que han sido trasladados a un centro hospitalario, aunque en principio no se teme por sus vidas. Además, once bomberos han tenido que ser atendidos en el lugar de los hechos debido a las altas temperaturas que habían soportado durante los trabajos de extinción y rescate de los heridos. Dos de ellos han resultado peor parados y han sido evacuados también a un centro hospitalario porque presentaban quemaduras de primer y segundo grado en el cuello y las manos, según han precisado fuentes de la Consejería de Sanidad del Gobierno valenciano.

Varias decenas de personas más, vecinos de este edificio de veinte plantas de altura, han tenido que ser desalojados. El fuego, que ha podido ser controlado y extinguido antes de las 15.00 horas, ha obligado a desplegar un complicado dispositivo de emergencias. De hecho, la concejalía de Seguridad del ayuntamiento alicnatino tenía previsto realizar hoy un simulacro de accidente en una gasolinera con miembros del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvemento (Speis) y ha tenido que suspenderlo porque todos los bomberos de guardia estaban trabajando en el suceso de la Albufereta.

Pasadas las 16.00 horas, los servicios de emergencias continuaban trabajando en el edificio, conocido popularmente como La Chicharra, para despejar la densa humareda que se ha formado. Técnicos del consistorio deberán analizar ahora si la estructura del inmueble se ha visto afectada y si algunos de los vecinos que han tenido que abandonar sus casas deben ser realojados en otros domicilios.

El de hoy es el incendio urbano registrado en la ciudad de Alicante más importante desde el pasado 18 marzo, cuando un hombre de 90 años y una mujer de 84 perecieron en su vivienda de la calle Santa Felicitas. Entonces, los bomberos lograron sacar a la pareja aún con vida del domicilio, pero ella murió poco después por inhalación de humos y él a causa de las graves quemaduras que presentaba.

El fuego se declaró sobre las 9.15 horas y cuando los servicios de extinción llegaron al edificio, las llamas ya salían por las ventanas. Las víctimas se encontraban en habitaciones separadas y, una vez rescatadas, fueron atendidas en la calle por el Samu, aunque el personal sanitario no pude hacer nada por sus vidas.