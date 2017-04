La biografía del dramaturgo Manuel Millás rescata el espíritu de la Renaixença valenciana

“En mi saga familiar, como sucede, supongo, en numerosas familias, la memoria está llena de grandes silencios”, señala el periodista Jaime Millás a propósito de los motivos que le han llevado a escribir Escenas de un burgués de la Valencia del Ochocientos (Editorial Sargantana) biografía de su bisabuelo, el dramaturgo Manuel Millás ( 1845-1914), abogado y funcionario de la Diputación de València y uno de los autores que cultivó con éxito ese género, el sainete, que Eduard Escalante había hecho servir para satirizar a la pequeña burguesía local.

“Quería saber realmente quien fue mi bisabuelo, en qué circunstancias históricas vivió y creó su literatura”. Periodista y escritor Jaime Millás ha publicado numerosos libros sobre València, desde la guía clásica al ensayo urbano. “En este caso quería que la trayectoria individual de un burgués, reconocido autor de la Renaixença, fuera, creciera, en el desarrollo de un relato cuyo marco narrativo se corresponde al de una ciudad que rompió su muralla de piedra y que en aquel tiempo creó unas señas de identidad regional, que han llegado a nuestros días”. “Es una biografía, un ensayo biográfico, dedicado a un escritor ahora poco conocido y también a la ciudad en la que él vivió”, resume Millás.

“Puede que la novedad de mi propuesta consista en que en el texto me tomo la libertad de hablar y opinar en primer persona”, comenta Jaime Millás sobre su ensayo biográfico. “Eso no lo suelen hacer los biógrafos. En mi caso es porque escribiendo el libro con los nuevos datos que he encontrado descubrí que la personalidad de Manuel Millás y las oportunidades de realización social que le ofreció el tiempo histórico en el que vivió, guardan cierta similitud con mi generación”.

Momentos como el sexenio revolucionario, la promulgación de la Primera República o la reacción conservadora con la Restauración de los Borbones marcarán la biografía del dramaturgo valenciano. “Pudieron elegir su camino vital y profesional en un periodo de cambio y convulsión política”.

Para su ensayo biográfico Jaime Millás se ha servido de diferentes medios en su investigación. “He utilizado todos los instrumentos que los historiadores despliegan en sus trabajos: abrir expedientes cubiertos por el polvo, buscar pistas informativas en otros libros, recrear ambientes con fotos antiguas, pasar páginas y páginas de periódicos y revistas del XIX. Instrumentos que también usamos los periodistas para construir un buen reportaje”.

”Mi bisabuelo Manuel calló más que escribió sobre sí mismo. En el archivo familiar solamente hay algunos manuscritos, varias fotos, algún retrato, un volumen con sus piezas más destacadas, pero ningún diario personal, ni tampoco correspondencia”, señala Millás sobre las dificultades que ha presentado el estudio.

La edición incluye abundante material fotográfico, algunas de ellas, imágenes inéditas de la València decimonónica, así como un prólogo del Catedrático de Historia Contemporánea Justo Serna. Editado dentro de su colección de temas valencianos por Editorial Sargantana Confesiones de un burgués de la Valencia del Ochocientos se presenta en la Fira del Lllibre de València.

Un trabajo de investigación de la València del XIX que tendrá su continuación en otra figura de la Renaixença en un próximo libro que el periodista ya prepara. Ahora, de momento, Millás centra sus esfuerzos en rescatar y divulgar la figura de su bisabuelo, ese burgués valenciano que “le ha despertado enorme simpatía en determinados en determinados episodios de su vida”. “Como dice Javier Cercas, nadie muere, estamos hechos de materia que se transforma, nuestros antepasados viven en nosotros y nosotros en nuestros descendientes” sentencia Millás.