Susana Díaz reclama el apoyo de la militancia “para levantar al PSOE”

La presidenta de la Junta de Andalucía y candidata a liderar el PSOE, Susana Díaz, ha reclamado este viernes el apoyo de la militancia "para levantar al partido y levantar este país". Lo ha hecho en Xàtiva (Valencia), en un acto ante unos 500 simpatizantes, entre los que abundaban los alcaldes y destacan los presidentes de la Generalitat, Ximo Puig, y la Diputación, Jorge Rodríguez.

Díaz ha reivindicado a los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero como padres de los "mayores logros del país", en referencia a la sanidad, la educación pública y la atención a la dependencia. Sin citarlo, la candidata a las primarias del PSOE ha censurado a Podemos por "manchar la dignidad" de González al incluirlo en el llamado Tramabús. "Yo me siento muy orgullosa de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero".

"Quiero ganar para que le cambiamos la vida a la gente. Ese el sentido de la victoria socialista y es una enorme responsabilidad. El 30% de los hogares españoles, los que viven con menos de 1.000 euros, votan al PSOE porque saben que es la mejor garantía para que el futuro de sus hijos y sus nietos sea mejor". Frente a ello, Díaz ha criticado a la "izquierda que dice que es más de izquierdas que nosotros, pero que hasta ahora solo ha demostrado que es más inútil y ofrece menos soluciones".

"De la derecha ya no esperamos nada", ha proseguido la presidenta de la Junta de Andalucía, que ha acusado a los conservadores de no entender "la diversidad de España". "Nosotros somos los únicos que podemos controlar ese vehículo de alta velocidad que se llama diálogo, entendimiento. No hay nada que tenga más velocidad, no hay AVE que pueda competir con eso", ha afirmado Díaz.

La candidata ha pedido que el ejercicio de democracia interna que representan las primarias se desarrolle con "respeto". "Empecemos por amar al PSOE, por querer al partido. Cuando el PSOE está unido es imparable".

Frente al reparto "desigual" de la factura de la crisis que ha atribuido al Gobierno del PP, Díaz ha defendido que los socialistas son la garantía de los grandes derechos sociales, como las pensiones. "Si lo hizo Felipe González con 5.000 euros que había de renta per cápita en esos momentos, con muchos menos ocupados, con una tasa de desempleo más alta, ¿quién ha dicho que una España más rica no va a ser capaz de hacerlo?".

La candidata ha visitado primero la casa de Andalucía de Ontinyent y ha elegido como escenario del acto con militantes en Valencia Xàtiva, la ciudad que gobernó durante dos décadas Alfonso Rus, presunto cabecilla de la trama del 3% del caso Taula. Allí ha calificado de recuperación de la "decencia" la victoria de los socialistas valencianos en las elecciones de 2015.

El presidente del PSPV-PSOE de la provincia de Valencia, José Luis Ábalos, es el coordinador general de la campaña del ex secretario general socialista Pedro Sánchez, principal rival de la andaluza en las primarias. La presencia de los principales cargos institucionales valencianos en el acto ha servido para subrayar los apoyos orgánicos con los que Díaz cuenta en la tercera provincia más poblada de España.