La Fira del Llibre de Valencia en 11 citas (para no perderse)

La Fira del Llibre de Valencia ha arrancado este jueves con la perspectiva de 12 días de actividades para la que se anuncia como la edición más ambiciosa de su historia. Aquí van 11 pistas.

En busca de Fuster

Cuando se cumplen 25 años de la desaparición de Joan Fuster, su obra y pensamiento siguen segregando reflexiones y estudios reivindicativos como el de Toni Mollà, Escrits contra el silenci, el periodista Xavier Aliaga, Fuster per a ociosos, una antología de textos fusterianos, D’ Ors a Fuster. Per una historia de l’assaig en la literatura contemporània de Gonçal López-Pampló o la obra colectiva, Joan Fuster i la ironia.

Premios, polémicas y premiados

Con el título de Realidades y leyendas alrededor de los premios escritores galardonados debatirán sobre los certámenes literarios, un tema a menudo envuelto en la polémica. Sin salir de los laureles literarios, la Fira presentará las obras ganadoras de los XXXIV Premis Literaris Ciutat de València, los últimos Premis Octubre y los Ciutat de Benicarló que promueve la capital del Baix Maestrat.

'Las Valencias' de Blasco Ibáñez

Dentro de los actos de celebración del 150 aniversario del nacimiento del escritor, la Fira del Llibre acoge la presentación de las obras La Barraca y Flor de maig traducidas al valenciano por Vicent Satorres además de una mesa redonda sobre el escritor y la Valencia de su tiempo con Javier Varela, autor de Blasco Ibánez. El último conquistador, Vicente Muñoz Puelles y Javier Paniagua.

Del Mediterráneo a las montañas del Maestrazgo

Los escritores y periodistas Manuel Vicent y Victor Amela presentan sus dos últimas novelas, La regata, con el Mediterráneo como paisaje y la corrupción como uno de sus argumentos, y La filla del capità Groc, una historia ambientada en las tierras del Maestrazgo y las secuelas de las guerras carlistas en este territorio del interior castellonense.

Pensar el País

Con el título de Pais Valencià avuí i demá. Reflexions generacionals en temps de canvi se presenta esta obra en forma de mirada colectiva a cargo y coordinada por Jordi Muñoz y el apoyo de 21 testimonios que reflexionan desde diferentes ópticas y campos profesionales: El territorio, la identidad, los medios de comunicación, los movimientos sociales, etcétera.

Homenajes y celebraciones

El escritor Carles Cano, autor homenajeado de esta edición de la Feria, el cantautor Paco Muñoz, la editorial Siglo XXI y su medio siglo de vida, los poetas Miguel Hernández y Gloria Fuertes o los Premios Samaruc de literatura infantil y juvenil que llegan a su 25 edición, son algunos de los protagonistas de la Fira del Llibre. El escritor Carles Cano además de presentar sus últimas obras, protagonizará diferentes actos, entre ellos, un recital poético con el título de Tast de poesia.

Cuestiones de género

Ensayos, novelas en clave feminista, debates, centrarán algunas de las jornadas de la Fira del Llibre. En la agenda de presentaciones, Cansadas Una reacción feminista frente a la nueva misoginia de Nuria Varela, Parlem d’amor? Tu tries de Anna Oliver, una novela sobre discriminación y opresión de género, Jo sóc així i això no és un problema de Fani Grande, Curs de feminisme per micrones de Natza Farré o 30 mujeres fascinantes en la historia de Valencia, una obra colectiva.

Entre la cancha y el césped

El futbol y la historia del baloncesto valenciano se harán un hueco entre las novedades de la Feria. Esperit Taronja. 30 anys d’ història de València Basket de Joan Carles Martí y Jorge Salas y Levante. U.D. Una SAD responsable y competitiva de Francisco Puig y Borja Ortíz.

Territorio menudo

Novedades infantiles, actividades, talleres, cuentacuentos, espectáculos, el público infantil vuelve a tener su propio espacio singular y compartido en la Fira del Llibre.

Tinta negra

Una mesa y debate sobre la novela negra, la presentación del Festival VLC Negra o las obras, La draga de Esperança Camps y Temps de rates de Marc Moreno, último premio del certamen de novela policiaca Crims de Tinta que convoca la editorial RBA.

Anécdotas ilustradas

La Asociación profesional de ilustradores valencianos, APIV, es la encargada de ilustrar esta edición de la feria con la exposición Il·lustre anecdotari celebrando sus 20 años de vida asociativa. También organiza un mercado de autoedición con fanzines, cuentos, postales, revistas, etcétera.