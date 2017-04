Junqueras dice que se fijará la fecha del referéndum en junio

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha anunciado este miércoles que el referéndum sobre la independencia se convocará en el mes de junio y ha negado que el Tribunal Constitucional tenga legitimidad para prohibirlo, tal y como hizo ayer al suspender las partidas de los Presupuestos de la Generalitat destinadas a esta finalidad.

Junqueras ha explicado en RAC1 que el Pacto por el Referéndum que preside el exdirigente del PSC Joan Ignasi Elena ha pedido a los partidos independentistas un plazo de dos meses para recabar el máximo apoyo posible en España y en Europa a favor del pacto con el Gobierno español para acordar el referéndum. "Necesitan tiempo, nos han pedido un par de meses y a partir de ahí pondremos la fecha", ha insistido.

El también presidente de Esquerra ha negado legitimidad al Tribunal Constitucional para adoptar decisiones como la de este martes. "Es una sentencia politizada, no nos debe sorprender, porque es un tribunal muy politizado que no tiene ninguna democracia europea", ha dicho Junqueras en referencia a la militancia en el PP del anterior presidente, Francisco Pérez de los Cobos, y del actual magistrado Andrés Ollero.

"No tienen legitimidad para imponer un relato", ha añadido Junqueras para referirse a la declaración de inconstitucionalidad de las partidas de los Presupuesto de la Generalitat reservadas para el referéndum. "No tenemos miedo", ha insistido el líder de Esquerra, quien se ha preguntado: "¿Nos inhabilitarán? ¿Nos meterán en la cárcel? Ellos sabrán, y la sociedad catalana y la internacional sabrá cómo deben reaccionar".

Junqueras tiene claro que el Gobierno español utilizará todos los recursos a su alcance para impedir el referéndum y ha dicho que "debe medir bien las herramientas que quiere usar". En su opinión, la legislación española no prohíbe los referendos, por lo que ha reprochado la interpretación que ha hecho el Constitucional. "Lo que hace el TC es suspender una intención, no una cosa que no se puede hacer, sino una cosa que ellos no quieren que se haga de una determinada manera que se podría hacer", ha apostillado.

Respecto a los incumplimientos de las promesas de Mariano Rajoy sobre las inversiones en infraestructuras en Cataluña, Junqueras ha explicado que no le sorprendía: "La experiencia nos enseña que no nos podemos fiar y no nos fiamos. Sabemos que no las cumplirán". En su opinión, esos incumplimientos estimulan el sentimiento independentista en Cataluña, "ayudan a resolver dudas, gente que tiene otros planteamientos", ha dicho.

También ha criticado que no solo Cataluña sale perjudicada por el incumplimiento en las inversiones en el corredor mediterráneo. "Los males de Murcia, Almería, Granada, Valencia y otras provincias son endémicos", ha dicho. "La Comunidad Valencia, Baleares y buena parte Andalucía comparten el poco cariño presupuesto del Gobierno español", ha concluido Junqueras, quien considera que el Gobierno del PP actúa así porque obtiene un rendimiento político de su discurso".