La niña muerta en Manresa tenía meningitis C, cuya vacuna se incluye en el calendario público

La bacteria que provocó una meningitis fulminante a una niña de 9 años de Manresa (Barcelona) la semana pasada era un meningococo C, contra el que se inmuniza a los niños (a los cuatro meses, a los 12 meses y a los 11 años) dentro del calendario sistemático de vacunas financiado por el sistema público de salud. Según el Departamento de Salud, la menor, que falleció apenas cuatro horas después de ingresar en el hospital, no estaba vacunada. "No nos consta que estuviese vacunada", ha matizado este martes el secretario de Salud Pública, Joan Guix.

En apenas 20 días, los servicios de Vilgilancia Epidemiológica de la Agencia de Salud Pública de Cataluña (ASPCAT) han notificado tres casos de meningitis y la sospecha de un cuarto. La meningitis es una una inflamación de las meninges, que son las membranas que rodean el cerebro, y puede desembocar también en una infección generalizada (sepsis). Puede provocarla casi cualquier microorganismo: las meningitis víricas son las más comunes y también las más leves, pues la inflamación se circunscribe exclusivamente a las meninges y los paciente se recuperan. Las meningitis bacterianas, en cambio, son más agresivas —pueden pasar al torrente sanguíneo y afectar a los órganos vitales— y suelen estar provocadas por un meningococo

El primer caso reportado por Salud Pública en el último mes se detectó a mediados de marzo en Serinyà (Pla de l'Estany). El menor, de dos años, falleció en el hospital Josep Trueta de Girona, tras sufrir un cuadro clínico de meningitis, aunque el Departamento todavía no ha podido averiguar el microorganismo que provocó la enfermedad.

El segundo caso, el de la niña de Manresa, fue una meningitis provocada por un meningococo de tipo C. Contra esta bacteria hay una vacuna efectiva que se administra dentro del calendario vacunal desde 1997 en tres dosis. En este caso, a Salud no le consta que la niña estuviese inmunizada, aunque las tasas de vacunación son muy altas. "La cobertura es del 95% en la dosis de los cuatro meses, del 94% en la de los 12 meses y del 97,5% en la de los 11 años", ha indicado la subdirectora general de Promoción de la Salud Departamento de Salud, Carme Cabezas. El jefe del servicio materno-infantil del Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, Santi Nevot, ha reconocido que la evolución de la meningitis fue "rápida". "Hubo una diseminación de la bacteria, desde la faringe pasó a la sangre y produjo un fallo multiorgánico", ha indicado.

El tercer caso notificado es el de una menor de Berga, aunque esta vez es una meningitis vírica que evoluciona favorablemente. Salud sospecha también de otro caso, todavía por confirmar, en la zona de la Catalunya Central, que ha tenido que ser trasladado a un hospital de Barcelona.

Con todo, Guix ha lanzado un llamamiento a la tranquilidad y ha asegurado que ninguno de los casos están relacionados. "No estamos fuera de la frecuencia esperada. No hay relación entre los casos y no hay un brote epidémico", ha puntualizado. La ASPCAT reporta cada año entre 55 y 60 casos de meningitis bacteriana, la mayoría del tipo C (un 15%) y B (un 65%). Para la primera hay una vacuna de alta efectividad que entra en el calendario vacunal. Para la segunda, el meningococo de tipo B, también hay una inmunización aprobada (de nombre comercial Bexsero), aunque no entra dentro del sistema de vacunación sistemática. Muchos pediatras, no obstante, la recomiendan y los padres pueden encontrarla y adquirirla en las farmacias previo pago.

La mortalidad por meningitis bacteriana ronda el 10% de los casos y, pese a tener más incidencia entre la gente joven (menores de 20 años), la mortalidad es mayor en los casos adultos.