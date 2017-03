Hechos y cifras de la estrategia de los soberanistas catalanes

Puigdemont lo había dicho desde el primer día: su cargo duraría lo que el actual mandato, no más. La dirección de su partido, el PDECat, no obstante, intenta que cambie de opinión. El presidente de la Generalitat anuncia en público su intención de no continuar en el partido y abre el debate sobre su relevo, que la formación intenta aplacar bajo el argumento que el objetivo es el referéndum.