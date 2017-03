Rajoy anuncia 4.200 millones de inversión en Cataluña hasta 2020

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado esta mañana la voluntad de su Gobierno de invertir durante este mandato 4.200 millones de euros de inversión en infraestructuras en Cataluña, centrados básicamente en la red de Rodalies y el corredor mediterrénaeo, pero también en carreteras, puertos y aeropuertos. Ha destacado que esa inyección de recursos llega "ahora porque podemos hacerlo", a razón de 1.000 millones de euros por año.

La red de Renfe de corta distancia, Rodalies, será la principal beneficiada de las inversiones anunciadas hoy por Rajoy, ya que su gabinete tiene previsto destinar 1.882 millones en los próximos cuatro años, una cifra que alcanzará los 4.000 millones en 2028. "Mi compromiso es que este plan sea realista y veificable", ha señalado Rajoy.

La propuesta de inversiones que ha presentado hoy Rajoy es la primera con la que pretende disuadir a la sociedad catalana del proceso independentista en el que está inmerso el Gobierno de Carles Puigdemont. La inversión en obra pública, aunque no era la única reivindicación, tiene gran protagonismo en el documento de 46 puntos que el presidente catalán le entregó a Rajoy en abril del año pasado. Rajoy ha afirmado por activa y por pasiva que no tiene intención de afrontar la demanda de negociar un referéndum independentista, línea roja que ha situado el Ejecutivo autonómico, que intenta restar valor a las promesas de inversiones que lleguen de Moncloa. Argumenta que tras numerosos incumplimientos en los últimos años, no hay motivos para creer nuevas promesas.

Rajoy ha estado arropado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, responsable de la carpeta catalana, y del ministro de Fomento, Iñigo de la Serna. En la primera fila del auditorio del Palacio de Congresos de Cataluña también estaban situados el delegado del Gobierno de Cataluña, Enric Millo, y el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar. En esa situación preferente destacaba la presencia de los empresarios Florentino Pérez (presidente de ACS), Salvador Alemany (Abertis), José Luis Bonet (Freixenet y Cámara de Comercio de España), Javier Godó (Grupo Godó) y Albert Martínez Lacambra (Agbar).

Pero entre los invitados al acto organizado por Moncloa, el Ministerio de Fomento y las empresas de Grupo Fomento también se encontraban las principales patronales y organizaciones económicas de Cataluña. Desde Fomento del Trabajo (Joaquim Gay de Montellà), hasta el Círculo de Economía (Jorfdi Alberich), pasando por la Cámara de Comercio de Barcelona (Miquel Valls), en un auditorio ocupado a medias, con unas 650 invitaciones confirmadas, en los que se notaba la ausencia de miembros del Gobierno catalán. Sí estaba representado el Gobierno municipal de Ada Colau, a través de su número dos, Gerardo Pisarello, y ha también ha acudido a la convocatoria del Gobierno central el expresidente socialista de la Generalitat, José Montilla.