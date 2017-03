Las juventudes de la CUP intentan ocupar la sede del PP en Barcelona

García Albiol observa la pintada de la CUP en la sede del PP. A.R. ATLAS

Una estelada roja preside la sede del PP en Barcelona este lunes por la mañana. Cerca de 30 personas, simpatizantes de las juventudes de la CUP, la organización Arran, se han reunido a las puertas del edificio y han intentado acceder a su interior. A la protesta se han añadido Anna Gabriel y David Fernàndez de la CUP, que se encontraban en una reunión en la Escuela Industrial.

Los manifestantes, bajo una pancarta en la que se leía "la autodeterminación no se negocia: referéndum sí o sí", han empapelado con pegatinas el exterior de la sede y su puerta de acceso, aunque no han podido pasar de la primera puerta, puesto que han topado con el control de seguridad, que ha advertido a la policía autonómica. Cuando los Mossos han llegado, la concentración ya se había dispersado. Mientras se producía el incidente, empleados del PP no han podido acceder a sus puestos de trabajo.

"La CUP y en especial Anna Gabriel son una tribu, una banda de fascistas. Representan lo peor y lo más repudiable de la sociedad catalana. Por mucha violencia que usen, no nos callarán ni nos espantarán. Continuaremos dando voz a todos los catalanes que se sienten españoles, aunque les pese", ha asegurado Xavier García Albiol el líder del PP catalán. Albiol ha tachado el incidente de "impotencia política", ya que hoy se cumplen los 18 meses en los que ya se debería haber proclamado la independencia de Cataluña.

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha condenado la acción en la sede del PP catalán y que ha apoyado la diputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel: "Para nosotros esta no es la forma de conseguir la victoria".



"Las victorias de este país no las conseguiremos con ocupaciones y, por tanto, condenamos esta acción", ha asegurado en rueda de prensa en ERC junto al eurodiputado Jordi Solé.