Madrid ‘non stop’

Durante todo el mes de marzo el Café Berlín estará celebrando su quinto aniversario. Una eternidad si se observa la gran evolución que han sufrido, de pequeño club al que había que acceder subiendo unas enrevesadas escaleras, a verdadero buque insignia de la zona centro. El jueves tienen como invitado a Sadar Bahar, un viejo conocido del Berlín y un especialista en desempolvar rarezas de disco, boogie y soul.

Otros que cumplen los mismos años son Bananarama, el colectivo de perreo y agitación madrileño. La fiesta se celebrará el viernes en la sala Caracol y contará con algunos de sus más ilustres residentes y amistades: Tony Karate, Djfönk, Don Fuegote, Nadsats, Caballito... Un all stars de lujo para celebrar cinco años de baile, sandungueo y sabrosura.

Esa misma noche, en Siroco, la gente de Do4Liquor traen a una de las figuras fundamentales de la electrónica de estas últimas dos décadas: Bogdan Raczynski. El polaco, protegido de Aphex Twin, ha publicado algunos de los trabajos más sobresalientes dentro de las corrientes del breakcore, el jungle y el drum‘n’bass. A su lado tendrá a Sheetone de Hypnotica Colectiva, Irazu e Hiroshi. Y a unos pocos metros de Siroco, en la sala Republik, los chicos de Discoteca se meten a programadores y nos permiten disfrutar del buen momento de forma de Les Yeux Orange. El dúo francés es uno de los mejores representantes de estilos como el dark disco y el obscure balearic que tanto triunfan en las pistas internacionales.

Si entramos de lleno en el sábado, no podemos pasar por alto la visita de los andaluces Bucanero y DJ Kaderas a The Jungle, una de las propuestas que mejor está funcionando entre los amantes del hip hop y el dancehall de nueva generación. Y para terminar la semana: techno. El domingo, víspera de festivo, estará Ben Klock en Mondo, Pearl en Cassette y Sven Vath en Replay. Madrid no descansa.