Un grupo de jóvenes ataca una carpa de Societat Civil Catalana en la Autónoma de Barcelona

El grupo de jóvenes que ha asaltado la carpa de SCC este martes en la UAB. EPV

Una treintena de jóvenes ha atacado este martes una carpa informativa que la asociación antiindependentista Societat Civil Catalana (SCC) había instalado en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Tal y como se puede observar en un vídeo difundido por SCC, varios jóvenes han desmantelado la mesa informativa situada en el campus y un encapuchado ha quemado una bandera española. “Empezaron a rodearnos y a insultarnos hasta asaltar la mesa y quemar la bandera de nuestro tenderete”, ha afirmado Josep Lago, coordinador de SCC en la universidad barcelonesa y uno de los seis estudiantes de la entidad presentes. Ante estos hechos, el colectivo ha anunciado que presentará una denuncia ante la Fiscalía de delitos de odio.

Los jóvenes han asaltado la mesa al grito de “fuera fascistas de la universidad” y “nazis no”, según Societat Civil. Lago ha explicado además que los estudiantes rompieron un cordón de empleados de seguridad del centro educativo. “Cuando hacemos este tipo de acciones la universidad nos facilita sus vigilantes de seguridad para evitar agresiones, pero hoy no ha servido”, ha dicho el estudiante. Fuentes de los Mossos d’Esquadra han asegurado que no recibieron una llamada del rectorado para acceder al campus, y que no actuaron de oficio porque consideraron que “no existía un peligro para la integridad física” de los miembros de SCC.

La asociación tenía permiso desde las 11.00 hasta las 14.00 para instalar una mesa informativa sobre la manifestación “en contra del golpe separatista”, convocada para el próximo domingo en el centro de Barcelona. Tras sufrir el asalto, los jóvenes contrarios a la organización se han dispersado. Los seis miembros del colectivo antisecesionista, sin embargo, han mantenido la mesa hasta las 14:00 de la tarde, hora en la que tenían previsto terminar. “A pesar de los ataques decidimos seguir porque si no, ellos ganan”, ha dicho Lago.

No es la primera vez que SCC sufre este tipo de agresiones. El pasado 13 de diciembre una dotación de los Mossos d’Esquadra protegió a miembros del colectivo antisecesionista ante 50 estudiantes contrarios a la entidad. Un día después, medio centenar de estudiantes intentaron boicotear otro acto en la misma Universidad Autónoma.