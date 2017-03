El Ayuntamiento prohíbe aparcar este sábado en la zona de parquímetros por la contaminación

El Ayuntamiento de Madrid acaba de activar el nivel 2 de contaminación. A partir de las seis de la madrugada de este sábado, los conductores no residentes no podrán estacionar en la zona del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER). Los parquímetros no expenderán billetes. Se mantiene la prohibición de sobrepasar los 70 kilómetros por hora en la M-30 y en los accesos a la capital.