La Fiesta de Radio 3 más Fred Wesley, Ill Niño, Revólver…

Los artistas nacionales que suelen sonar en los programas estrellas de Radio 3, protagonizan entre este sábado y domingo la fiesta anual de La Radio Encendida, que llega a su decimoquinta edición en la sede de La Casa Encendida. La entrada es gratuita, pero se ha de solicitar invitación previa según tandas de artistas. Para acertar a ver lo que se desea entre una oferta que va desde Amaral, a Coque Malla, pasando por Lori Meyers, León Benavente, Club del Río, El Drogas, Tomasito, El Meister y muchos más, lo mejor es consultar la web de la radio pública.

El funk y el soul no tienen secretos para el trombonista Fred Wesley que, tras tocar con James Brown, Maceo Parker, George Clinton, Bootsie Collins y otras luminarias del funk, viene a pasar dos noches al Clamores, a pesar de sus 73 años de vida.

Semejantes acontecimientos no deben eclipsar, no obstante, actuaciones como la de esta noche en Arena de The Cooltrance, un grupo madrileño que con solo cuatro años de existencia ha conseguido ser un referente en eso de mezclar groove, soul, disco, funk y rock en una amalgama original y efectista. Su actuación forma parte del Madtown Days, un festival de largo recorrido. También el de Havalina, que en But defienden hoy su disco MuerdeSombra.

Otro grupo radicado en Madrid, Chelsea Boots, cierra hoy su gira en el Barceló. Lo suyo es el sonido garajero con algo de glam y se han hecho famosos por una versión muy a lo Kinks de These Boots are made for walkin’, todo un himno de los sesenta popularizado por Nancy Sinatra.

Aunque se radican en Nueva Jersey, los componentes de Ill Niño proceden de Guatemala, Perú, Brasil, Venezuela, México y República Dominicana. Puede decirse, por tanto, que su heavy metal es el más multilatino de Estados Unidos. Descargan mañana en el Changó encabezando un cartel no menos ruidoso y contundente. Mañana también, pero en La Riviera, La Fuga estará de celebración. Este grupo de Cantabria va a repasar su veintena de años de carretera y canciones grabando un vídeo resumen de su historia.

Y al día siguiente, en el mismo recinto, Revólver estrenara en directo las canciones de Capitol, su reciente disco compuesto al parecer íntegramente en el hotel madrileño del mismo nombre donde se encerró Carlos Goñi, su álter ego, unos días para encontrar su inspiración. Una curiosidad, Revolver contará, como invitado especial, con el multiinstrumetista burgalés Diego Galaz, del dúo Fetén Fetén, que justamente esta noche también estará en el Berlín con su violín, su serrucho, mandolina y otros cacharros iluminando al combo de Mastretta, proyecto del gran clarinetista cántabro Nacho Mastretta.

Y mañana, como toque sutil y elegante, se juntan dos cantautores madrileños conocidos en el circuito de la canción, Paco Bello y Diego Montoto, para hacer algo absolutamente diferente de lo que suelen hacer. Bajo la transformación en German Coffe, en el Búho Real ejecutarán música electrónica, percusiones secuenciadas y bases digitales para cantarle a la vida en inglés.

VIERNES: Havalina, But (Barceló, 11), 20:30. 14 euros. Mastretta, Berlín Café (Costanilla de los Ángeles, 20), 23:00. 14 euros. The Cooltrance, Arena (Princesa, 1), 21:00. 15 euros. Chelsea Boots, Teatro Barceló, (Barceló, 11), 20:00. 16 euros.

SÁBADO: Ill Niño, (+ Rise To Fall + Hyranian), Changó (Covarrubias, 42), 19:00. 22 euros. La Fuga, La Riviera (Pº bajo Virgen del Puerto, s/n), 20:30. 22 euros. German Coffe, Búho Real (Regueros, 5), 20:00. 10 euros.

DOMINGO: Revólver, La Riviera, 21:00. 25 euros.

SÁBADO Y DOMINGO: Fred Wesley Generations, Clamores (Alburquerque, 14), 23:00. 18 euros. 15 edición La Radio Encendida. Fiesta Radio 3, La Casa Encendida (Ronda de Valencia, 2).- El Drogas, Coque Malla, Lori Meyer, El Meister y otros, (mañana, desde las 16:00), y Tomasito, León Benavente, Iván Ferreiro, Amaral y otros (domingo desde las 12:00). Gratis con invitación: www.rtve.es.