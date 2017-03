‘Caso Palau’, en directo | Montull: “Osácar recogía el dinero del Palau y se iba”

EL PAÍS

Gemma Montull asegura que Millet y Montull consideraban que merecían cobrar por lo que habían hecho por el Palau. "El señor Montull es mi padre, no me planteé hacerle esta recriminación. Sé que no hice bien", dice Gemma Montull en referencia ala cantidad de dinero que se manejaban en efectivo. La encausada también ha explicado que había cuentas que no estaban contabilizadas, y que era consciente de esta circunstancia: "A veces te decían, el Orfeó no te lo mires"