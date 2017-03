Objetivo: escapar del aeropuerto de El Prat

Las dos menores vietnamitas que vivieron cuatro días en la zona restringida de la Terminal 1 del aeropuerto de El Prat no iban solas. Viajaban con dos hombres, también vietnamitas, que escaparon un día después, el pasado 28 de diciembre. Para hacerlo, cogieron un ascensor en la planta 3 que les llevó hasta la primera. Los dos lograron salir por el área de recogida de equipajes hasta la calle sin pasar ningún control, según fuentes judiciales consultadas por EL PAÍS. La policía les ha perdido la pista. Para salir o entrar a El Prat hay que pasar varios filtros de control de pasaportes, exceptuando las personas de la Unión Europea (Schengen).

En total, fueron cuatro los súbditos de Vietnam que aterrizaron en Barcelona el 24 de diciembre, en plenas fiestas de Navidad. Venían de un periplo largo desde Asia. Las cuatro personas, dos hombres y dos mujeres (la policía sospecha que dos son pareja), partieron del aeropuerto de Hanói (Vietnam) el día 21 de diciembre, con destino a Argel y con escala en París. En la capital francesa debían lograr salir del aeropuerto y llamar a su coyote (el traficante), que les llevaría al Reino Unido. Por ese viaje habían asumido una deuda de 70.000 euros (la pareja) y de 20.000 euros otra de las mujeres, según esas mismas fuentes.

Pero en el aeropuerto de París la policía interceptó a los cuatro y los recondujo hasta el enlace a Argel, donde decía su billete de avión que iban. Y viajaron hasta el país africano, pero no pudieron entrar porque ninguno de ellos llevaba visado. Por lo que se les envió de nuevo a Vietnam: un viaje con destino a Ho Chi Minh con escala en Barcelona.

En Nochebuena aterrizaron en el aeropuerto de El Prat. En lugar de tomar el vuelo a Ho Chi Minh, buscaron una manera de escapar. Durante cuatro días deambularon por la Terminal 1. Llevaban dinero y cuatro teléfonos móviles. Incluso interactuaron con la policía, que les paró en la salida Schengen y les recondujo hasta la zona internacional para que tomasen su vuelo a Vietnam. Pero lejos de eso, durmieron, comieron y pasaron las horas allí, según recogen las cámaras de vigilancia.

Hasta que el día 27 de nuevo en el filtro de salidas de Schengen un agente de la Policía Nacional encontró a las dos mujeres vietnamitas. Al verlas, esta vez sí sospecharon que algo no iba bien. No llevaban documentación y no atinaban a dar una explicación de qué hacían ahí. Además, parecían muy jóvenes. La policía avisó a la Fiscalía de menores y a los Mossos. Un informe forense asegura que las dos tienen 17 años (ellas contaron que tenían 13) y están en un centro de acogida de la Generalitat.

Sus acompañantes se quedaron en el aeropuerto un día más. Se colaron en el ascensor de uso restringido para personal autorizado y una vez se abrieron las puertas en la planta 1, caminaron hasta la calle. Allí tomaron un taxi y se perdieron. La sospecha es que pueden estar en el Reino Unido, después de haber pasado por París, cumpliendo sus planes iniciales.

Cuando este diario explicó que dos menores habían vivido cuatro días en la terminal, la Policía Nacional aseguró que estaban solas. Algo que, según las grabaciones de las cámaras de seguridad, no es así. Un portavoz del aeropuerto niega cualquier fallo, asegura que tienen dos certificados conforme cumplen con todas las medidas y procedimientos de seguridad y remite a la Policía Nacional, que vigila los filtros de frontera. Un portavoz del cuerpo reitera que ellos en ningún momento detectaron a más personas con las dos menores. Ninguno de los dos operadores ofrece una explicación de cómo ha podido ocurrir algo así, más en un contexto de alerta terrorista 4 en una escala de 5. Los Mossos d’Esquadra, que investigan el caso por orden del juzgado de instrucción 5 de El Prat de Llobregat, también han declinado dar cualquier detalle.

Personal de la embajada de Vietnam ha visitado a las jóvenes en Barcelona (que ahora dicen que son mayores de edad, aunque siguen protegidas como menores) para contrastar la información que han dado a la policía catalana, según contó un trabajador consular. “Estamos ayudando a la investigación. Los siguientes pasos serán los que determine el juez”, zanjó.

La investigación de los Mossos topa ahora con diversos interrogantes en este caso, que apunta a tráfico de seres humanos: ¿Quién compone es red a la que supuestamente pagaron los cuatro vietnamitas para viajar a Europa? ¿Por qué París era una parada intermedia en su camino al Reino Unido? ¿Cuál era el objeto final del viaje? ¿De qué manera iban a pagar la deuda contraída?