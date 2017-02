La oposición se rebela contra Puigdemont por impulsar la ley de desconexión sin debate

ÀNGELS PIÑOL

El Gobierno catalán ha soslayado este mediodía el conflicto suscitado por el intento de reforma exprés del reglamento del Parlament al sostener que se inscribe en las dinámicas parlamentarias y que es a los grupos a quienes les corresponde hacer las valoraciones. Con todo, la consejera portavoz del Ejecutivo catalán Neus Munté ha matizado que ese cambio se enmarca en una reforma global del reglamento, ya impulsada desde hace tiempo, que también aspira a modificar el “voto delegado” o a las peticiones de Iniciativa legislativa popular.

Tras la celebración del Consell Executiu, Munté ha replicado así cuando se le ha planteado si la fórmula escogida no revela la misma baja calidad democrática que suele atribuir siempre al Gobierno español. “La ley (de transitoriedad jurídica) no es aún ninguna norma y que no está ni tan siquiera en fase de tramitación. No avancemos acontecimientos”, ha señalado. “Solo se discute una reforma del Parlament. Solo hemos oído airadas reacciones de grupos que realizaron una reforma exprés de la sacrosanta constitución. Deberían ser más prudentes”, ha señalado.

Munté ha vuelto a reiterar que no existe ninguna negociación entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el de la Generalitat para desencallar el conflicto soberanista. La portavoz ha intentado justificar por qué negó hace una semana en reiteradas ocasiones que los dos presidentes se habían reunido en La Moncloa. “Estoy convencida de que me podía haber explicado mejor. Una cosa es la agenda privada y otra la pública, que es lo que tenemos que explicar”, ha deslizado. Con todo, ha señalado que ha subrayado que coincide con el portavoz del Ejecutivo central, Íñigo Méndez de Vigo, de que y además en estas circunstancias “la discreción es un valor”.