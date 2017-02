Así será la plaza de España después de la consulta de Carmena

Imagen del proyecto ganador del rediseño de la plaza de España. Ayuntamiento de Madrid

La plaza de España ya tiene su nuevo diseño. El proyecto ganador de la consulta ciudadana de Madrid prevé conectar la plaza con la Gran Vía a través de una explanada, además de incrementar la zona de arbolado incluyendo jardines de olivos y magnolias. Cambiará la dirección de la estatua del Quijote, que mirará hacia la Gran Vía y el Edificio España. El monumento estará rodeado por una lámina de agua con surtidores. El túnel de la calle de Bailén se prolongará hasta Ferraz y se incrementará la zona peatonal en superficie. El primer gran proceso participativo de la era Carmena ha costado 1,1 millones y ha involucrado a 212.000 electores.

Una masa verde con más de 1.000 nuevos árboles y la reforestación de las calles aledañas son algunos de los ejes del nuevo rediseño de la plaza de España. El diseño llamado Welcome Mother Nature Good Bye Mr. Ford, ganador con el 52,19% de los votos, recoge el proyecto del Ayuntamiento de reducir los carriles en la Gran Vía, creando un efecto de uniformidad entre la entrada a la plaza y la parte final de la arteria.

El espacio para los peatones y los ciclistas se incrementará a través de la prolongación del túnel de Bailén. Esto creará una gran área verde que desde la plaza de España conectará los jardines de Sabatini y el templo de Debod. También se prevé levantar algunas esculturas cerca del Edificio España. En el centro de la plaza se abrirá un gran espacio diáfano. "La ciudad va a ser más verde, accesible y sostenible. Se reducirá el tráfico de vehículo y se ampliará el peatonal", ha resumido el concejal de Urbanismo, quien ha detallado que las obras empezarán a finales de año.

La mayoría de los 2,7 millones de empadronados mayores de 16 años ha apoyado este proyecto ante el otro finalista, titulado Un paseo por la cornisa, que también preveía el incremento del arbolado, pero de forma más equilibrada, y una zona más amplia de espacio libre en la plaza para permitir a los ciudadanos desarrollar todas las actividades polivalentes.

El proyecto Welcome Mother Nature Good By Mr Ford superó tres fases de selección de la consulta ciudadana. En un primer momento, se votó sobre las líneas generales que todos los proyectos debían respetar. Después, una votación mixta entre ciudadanos y jurado técnico seleccionó a cinco diseños semifinalistas. De estos cinco proyectos, el jurado descartó tres y llevó a la final dos. El diseño ganador llegó a la final con 403 votos, siendo el tercer proyecto más votado entonces. Los primeros más votados no alcanzaron la final.

En la consulta ciudadana también se ha sometido a sufragio los detalles de la peatonalización parcial de la Gran Vía, otra de las medidas que el Consistorio tiene previsto ejecutar para modificar el rostro al centro de la capital. En este caso, los ciudadanos se han decantado por ampliar las aceras y los pasos peatonales, dar prioridad al transporte público y mejorar las plazas aledañas a la arteria, que han ganado con mayorías de entre el 66,7% (para los paseos de peatones) hasta el 92% (dar prioridad al transporte público).

La portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, ha calificado el proceso participativo de "éxito rotundo". "Tenemos que apostar por más formas y más posibilidades de participación. Esto es lo que ha hecho este gobierno. Estoy muy orgullosa de la ciudadanía madrileña, que nos ha demostrado que va un paso por delante de las instituciones", ha afirmado la edil de Ahora Madrid. Por su parte, Pablo Soto, concejal de Transparencia y Participación ha declarado que "a partir de ahora la ciudadanía va a participar de la toma de decisiones de la ciudad".