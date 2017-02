Huelga de Metro de Madrid: horario y servicios mínimos

Este viernes comienza un calendario de paros parciales convocados por el sindicato de maquinistas de Metro de Madrid. Los horarios de la huelga, que afectarán a todas las líneas de metro, se dividen en tres turnos: de 06.05 a 8.40 horas; de 13.20 a 16.25 horas y de 17.00 a 19.55 horas. La empresa pública establecerá unos servicios mínimos del 65% de media durante estas franjas horarias. EL PAÍS te contará en directo cómo se desarrolla la jornada desde las 05:00 horas.

Los paros parciales se extenderán al próximo lunes y a todos los siguientes viernes hasta llegar a un acuerdo. Miles de usuarios se verán afectados por la huelga. Los maquinistas le reclaman a Metro que se les reconozca su categoría como "maquinistas de tracción eléctrica", lo que permitiría que sus enfermedades laborales sean así reconocidas por la Seguridad Social.

El colectivo sindical ve "inmoral" ser calificados como personal 'no cualificado' y reivindica que los trabajadores tienen que pasar por un examen especial y recibir una formación específica. Este jueves han afirmado no haber obtenido "ninguna respuesta" por parte de la empresa sobre este asunto. El consejero delegado de Metro, Borja Carabante, ha sostenido que no cederá ante la petición y que lo que quieren los trabajadores "es poder jubilarse antes".

Servicios mínimos previstos para los paros convocados el próximo viernes: https://t.co/LjWtoDnbiv — Metro de Madrid (@metro_madrid) 22 de febrero de 2017

Metro de Madrid ha comunicado que cualquier desbloqueo de la situación generada por la postura del sindicato pasa por la desconvocatoria de los paros parciales. Los servicios mínimos fijados por Metro serán del 65% para la franja de la mañana, del 68% para la del mediodía (salvo el lunes que en este horario serán del 59%) y del 59% para los paros convocados por la tarde, salvo el lunes que se dispondrán de, como mínimo, del 67% de los trenes en esta franja.